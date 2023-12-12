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Российские ученые нашли у горькуши свойства, поднимающие иммунитет - РИА Новости, 12.12.2023
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Наука
 
07:00 12.12.2023 (обновлено: 11:35 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/nauka-1915107558.html
Российские ученые нашли у горькуши свойства, поднимающие иммунитет
Российские ученые нашли у горькуши свойства, поднимающие иммунитет - РИА Новости, 12.12.2023
Российские ученые нашли у горькуши свойства, поднимающие иммунитет
Ученые СибГМУ в составе международной исследовательской группы обнаружили иммунотропные свойства растений рода горькуша, распространенного в Сибири и на Дальнем РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:00
2023-12-12T11:35
наука
наука
университетская наука
дальний восток
евразия
сибирский государственный медицинский университет
экология в россии
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ученые СибГМУ в составе международной исследовательской группы обнаружили иммунотропные свойства растений рода горькуша, распространенного в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам авторов исследования, полисахариды из водных экстрактов благоприятно влияют на иммунную систему, стимулируя активность иммунокомпетентных клеток лабораторных животных. Результаты опубликованы в журнале Molecules.Иммунотропные препараты (другими словами, лекарственные средства, которые поддерживают иммунную систему) широко востребованы. Ученым СибГМУ удалось обнаружить такие свойства у растений рода горькуши. При выраженной иммунотропной активности полисахариды горькуши определенных видов не содержат пирогенных примесей и не оказывают цитотоксического эффекта на макрофаги, то есть они относительно безвредны для организма в эффективных терапевтических концентрациях, что позволяет их отнести к перспективным кандидатам для разработки нового лекарственного препарата.Горькуша (Saussurea) – род многолетних растений из семейства сложноцветные. Всего насчитывает около 450 различных видов, произрастающих по всей Евразии и Северной Америке, рассказали специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Благодаря распространенности и эффективности горькуша часто используется в народной медицине как индивидуально, так и в составах травяных сборов.Терапевтический эффект этого растения – желчегонный, противовоспалительный, обезболивающий и жаропонижающий – обусловлен присутствием разнообразных биологически активных соединений, которые являются действующими компонентами при приготовлении настоев, пояснили специалисты.Группа ученых СибГМУ и НИИ фармакологии им. Е.Д. Гольдберга с коллегами из Университета штата Монтана (США) изучила высокомолекулярные компоненты горькуши – водорастворимые полисахариды. Некоторые из видов рода Saussurea уже были ранее ими исследованы, и полисахариды из них проявили противовоспалительный, цитопротекторный и антиоксидантный эффекты.В рамках исследования ученые обратили внимание на горькушу иволистную (Saussurea salicifolia) и горькушу Фролова (Saussurea frolovii Ledeb). Было установлено, что введение мышам полисахаридов, выделенных из водного экстракта этих растений, усиливает специфическую активность макрофагов и моноцитов, что способствует укреплению иммунитета. Макрофаги и моноциты – клетки организмов млекопитающих, которые захватывают и переваривают чужеродные частицы, например бактерии, объяснили специалисты.&quot;Мы установили, что наиболее эффективно полисахариды, проявляющие активность, экстрагируются при рН = 6. Количественно доминирующей составной мономерной единицей полисахаридов, вне зависимости от вида растения, является ксилоза, соответственно, основной компонент полисахаридной фракции растения отнесли ко ксилогликанам&quot;, — рассказал профессор, руководитель стратегического проекта &quot;Таргетная тераностика&quot; СибГМУ Михаил Белоусов.Он также отметил, что в скрининговом исследовании полисахаридные фракции, выделенные из растений рода горькуша, во-первых, способствуют усилению в антигенпрезентирующих клетках ("клетках-защитниках") продукции оксида азота, который является одним из самых универсальных многофункциональных медиаторов биологических реакций организма и участвует в развитии врожденного и специфического иммунитета, воспалительного процесса, защиты от инфекционных патогенов.Во-вторых, полисахариды из водных вытяжек горькуши подавляют активность металлофермента аргиназы, при этом стимулируя синтез ряда ключевых цитокинов, отвечающих за формирование в организме эффективного иммунного ответа.Выявленные свойства полисахаридов горькуш позволяют рассматривать их в качестве основы для разработки малотоксичного таргетного препарата для лечения хронических, вялотекущих и рецидивирующих инфекционных заболеваний, а также коррекции необластомных процессов, связанных с недостаточностью Th1-зависимого иммунного ответа.Исследование выполнено при поддержке программы развития университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20231208/nauka-1914394188.html
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наука, университетская наука, дальний восток, евразия, сибирский государственный медицинский университет, экология в россии, навигатор абитуриента, новосибирский государственный медицинский университет, биология
Наука, Наука, Университетская наука, Дальний Восток, Евразия, Сибирский государственный медицинский университет, Экология в России, Навигатор абитуриента, Новосибирский государственный медицинский университет, биология

Российские ученые нашли у горькуши свойства, поднимающие иммунитет

© iStock.com / WonartphotoГорькуша
Горькуша - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / Wonartphoto
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ученые СибГМУ в составе международной исследовательской группы обнаружили иммунотропные свойства растений рода горькуша, распространенного в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам авторов исследования, полисахариды из водных экстрактов благоприятно влияют на иммунную систему, стимулируя активность иммунокомпетентных клеток лабораторных животных. Результаты опубликованы в журнале Molecules.
Иммунотропные препараты (другими словами, лекарственные средства, которые поддерживают иммунную систему) широко востребованы. Ученым СибГМУ удалось обнаружить такие свойства у растений рода горькуши. При выраженной иммунотропной активности полисахариды горькуши определенных видов не содержат пирогенных примесей и не оказывают цитотоксического эффекта на макрофаги, то есть они относительно безвредны для организма в эффективных терапевтических концентрациях, что позволяет их отнести к перспективным кандидатам для разработки нового лекарственного препарата.
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Горькуша (Saussurea) – род многолетних растений из семейства сложноцветные. Всего насчитывает около 450 различных видов, произрастающих по всей Евразии и Северной Америке, рассказали специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Благодаря распространенности и эффективности горькуша часто используется в народной медицине как индивидуально, так и в составах травяных сборов.
Терапевтический эффект этого растения – желчегонный, противовоспалительный, обезболивающий и жаропонижающий – обусловлен присутствием разнообразных биологически активных соединений, которые являются действующими компонентами при приготовлении настоев, пояснили специалисты.
Группа ученых СибГМУ и НИИ фармакологии им. Е.Д. Гольдберга с коллегами из Университета штата Монтана (США) изучила высокомолекулярные компоненты горькуши – водорастворимые полисахариды. Некоторые из видов рода Saussurea уже были ранее ими исследованы, и полисахариды из них проявили противовоспалительный, цитопротекторный и антиоксидантный эффекты.
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В рамках исследования ученые обратили внимание на горькушу иволистную (Saussurea salicifolia) и горькушу Фролова (Saussurea frolovii Ledeb). Было установлено, что введение мышам полисахаридов, выделенных из водного экстракта этих растений, усиливает специфическую активность макрофагов и моноцитов, что способствует укреплению иммунитета. Макрофаги и моноциты – клетки организмов млекопитающих, которые захватывают и переваривают чужеродные частицы, например бактерии, объяснили специалисты.
«

"Мы установили, что наиболее эффективно полисахариды, проявляющие активность, экстрагируются при рН = 6. Количественно доминирующей составной мономерной единицей полисахаридов, вне зависимости от вида растения, является ксилоза, соответственно, основной компонент полисахаридной фракции растения отнесли ко ксилогликанам", — рассказал профессор, руководитель стратегического проекта "Таргетная тераностика" СибГМУ Михаил Белоусов.

Он также отметил, что в скрининговом исследовании полисахаридные фракции, выделенные из растений рода горькуша, во-первых, способствуют усилению в антигенпрезентирующих клетках ("клетках-защитниках") продукции оксида азота, который является одним из самых универсальных многофункциональных медиаторов биологических реакций организма и участвует в развитии врожденного и специфического иммунитета, воспалительного процесса, защиты от инфекционных патогенов.
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Во-вторых, полисахариды из водных вытяжек горькуши подавляют активность металлофермента аргиназы, при этом стимулируя синтез ряда ключевых цитокинов, отвечающих за формирование в организме эффективного иммунного ответа.
Выявленные свойства полисахаридов горькуш позволяют рассматривать их в качестве основы для разработки малотоксичного таргетного препарата для лечения хронических, вялотекущих и рецидивирующих инфекционных заболеваний, а также коррекции необластомных процессов, связанных с недостаточностью Th1-зависимого иммунного ответа.
Исследование выполнено при поддержке программы развития университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаДальний ВостокЕвразияСибирский государственный медицинский университетЭкология в РоссииНавигатор абитуриентаНовосибирский государственный медицинский университетбиология
 
 
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