https://ria.ru/20231212/nauchnye_deyateli-1915397033.html

Выдающихся научных деятелей наградили в Подмосковье

Выдающихся научных деятелей наградили в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023

Выдающихся научных деятелей наградили в Подмосковье

Сотрудников трех научно-исследовательских институтов Московской области отметили государственным наградами и званиями, награждение провела зампред правительства РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:22

2023-12-12T19:22

2023-12-12T19:23

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудников трех научно-исследовательских институтов Московской области отметили государственным наградами и званиями, награждение провела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" получили: директор ФГБНУ "Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева" в Раменском Глеб Косовский, а также заместитель гендиректора по производству АО "Научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирева" в Балашихе Сергей Галкин. Также почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" получила доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник - заведующая лабораторией ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии" в Одинцовском Сулухан Темирбекова. "Сегодня у нас очередной повод гордиться специалистами, работающими в Московской области. Две медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" и почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" — это знаковые государственные награды, которыми сегодня отмечены подмосковные специалисты. Выражаем вам огромную благодарность от правительства Московской области за ваш вклад в развитие научной и производственной деятельности и достойное представительство нашего региона на федеральном и мировом уровне", - сказала Зиновьева, которую цитирует пресс-служба. По информации ведомства, Косовский является видным научным деятелем – под его руководством создан Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий. Медаль Косовскому вручили за добросовестный труд и значительный вклад в развитие науки и практики клеточного пушного звероводства и кролиководства. Галкин работает в "НИТИ им. П.И. Снегирева" с 1971 года. Он прошел трудовой путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по производству, имеет более 50 авторских свидетельств на изобретения и рационализаторские предложения. Медаль Галкину вручили за добросовестный и безупречный труд, а также весомый вклад в решении задач по пятикратному увеличению выпуска продукции. Темирбекова - крупный ученый в области сельского хозяйства России, СНГ и дальнего зарубежья, а также признанный мировой лидер по изучению вредоносной, опасной комплексной болезни энзимо-микозного истощения семян (ЭМИС) сельскохозяйственных культур.

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московская область (подмосковье), общество, наука