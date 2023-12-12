https://ria.ru/20231212/nalogooblozhenie-1915278105.html

Россия ратифицировала соглашение с Оманом о двойном налогообложении

Россия ратифицировала соглашение с Оманом о двойном налогообложении - РИА Новости, 12.12.2023

Россия ратифицировала соглашение с Оманом о двойном налогообложении

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Оманом об устранении двойного налогообложения в отношении... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:40

2023-12-12T12:40

2023-12-12T12:40

экономика

оман

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Оманом об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к нему. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соглашение и протокол подписаны 8 июня 2023 года и направлены на создание взаимовыгодных налоговых условий и гарантий для экономической деятельности юридических и физических лиц России и Омана. По условиям соглашения, такие лица не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своей стране и государстве-партнере. Соглашение устанавливает общую ставку налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 15%. А если компания в течение года владела не менее чем 20% в капитале компании, выплачивающей дивиденды, налог для нее составит 10%. Ставка налога на процентные доходы также устанавливается в размере 10%. Ставка роялти тоже составит 10%. При этом от налога у источника на дивиденды и проценты освобождаются госструктуры, госкомпании и другие формы госинвестиций. Соглашение также предусматривает уплату налогов с доходов от отчуждения акций или аналогичных прав, представленных недвижимым имуществом, по месту нахождения этого имущества. Кроме того, устанавливается порядок налогообложения доходов от международных перевозок и определяется перечень таких доходов. По соглашению, прибыль, полученная предприятием договаривающегося государства от эксплуатации морских или воздушных судов в международных перевозках, подлежит налогообложению только в этом государстве. Протокол является неотъемлемой частью соглашения и разъясняет некоторые его положения. Он также закрепляет взаимный отказ от легализации и апостилирования любых документов и информации, выдаваемых и направляемых компетентными органами для применения соглашения.

https://ria.ru/20231207/putin-1914442777.html

https://ria.ru/20231207/oman-1914420085.html

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экономика, оман, россия, владимир путин