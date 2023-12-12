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Поступления налогов в Тамбовской области выросли на 12 процентов - РИА Новости, 12.12.2023
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Тамбовская область
 
18:00 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/nalogi-1915371679.html
Поступления налогов в Тамбовской области выросли на 12 процентов
Поступления налогов в Тамбовской области выросли на 12 процентов - РИА Новости, 12.12.2023
Поступления налогов в Тамбовской области выросли на 12 процентов
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Тамбовской области за 2023 год ожидаются на уровне свыше 43 миллиардов - на 12% больше по сравнению с... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:00
2023-12-12T18:00
тамбовская область
тамбовская область
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
максим егоров
бюджет
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ТАМБОВ, 12 дек - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Тамбовской области за 2023 год ожидаются на уровне свыше 43 миллиардов - на 12% больше по сравнению с предыдущим годом (без учета поступлений доходов от перераспределяемых акцизов), сообщает пресс-служба облправительства по итогам оперативного совещания у главы области Максима Егорова. Исполнение консолидированного бюджета области ожидается на уровне 105%. Дополнительно в региональную казну поступит 2,332 миллиарда рублей. Как отмечалось на совещании, существенную динамику поступлений обеспечивают налог на доходы физических лиц (прирост к 2022 году — 10%) и налог на прибыль организаций (прирост — 31%). Исчисленная сумма имущественных налогов за 2022 год больше начислений за предыдущий год на 201 миллион рублей (10%). До 1 декабря 87% от этой суммы уже уплачено. В пресс-службе добавили, что доля налогов с граждан составляет 32% от общей суммы налогов на имущество. Налоговая служба направила тамбовчанам 559 тысяч уведомлений по этому поводу, что на 33 тысячи больше уровня прошлого года. При этом каждое четвертое уведомление пришло в Личные кабинеты налогоплательщиков без дублирования на бумажных носителях. В этом году появилась возможность получения гражданами налоговых уведомлений на Едином портале государственных услуг. Таким образом доставлены уведомления двум тысячам граждан, а 23 тысячи граждан дали согласие получать налоговую информацию через Единый портал. Как отметил на совещании руководитель регионального Управления ФНС Алексей Житлов, весьма актуальной является услуга получения информации о задолженности по налогам с помощью СМС-сообщений и электронной почты. Такой формат информирования позволяет своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисление пени. Доля доходов, администрируемых налоговыми органами, в общей сумме доходов консолидированного бюджета области увеличилась до 60% (2021 год – 47%, 2022 год – 48%). Налоговое администрирование в этом году проводится по новой системе – с использованием Единого налогового счета. "Поступления налогов выросли не только благодаря улучшению налогового администрирования, но и благодаря увеличению объемов производства, добросовестному исполнению обязанности налогоплательщика. Однако, как оказалось, не все граждане своевременно, до 1 декабря, уплатили имущественные налоги. И теперь по закону им будут начисляться пени. Призываю все-таки разрешить все вопросы с налоговой службой и вступить в новый год без долгов", - приводится в сообщении комментарий Егорова.
https://ria.ru/20231123/tambovskaya_ekonomika-1911423788.html
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тамбовская область, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, максим егоров, бюджет
Тамбовская область, Тамбовская область, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги, Максим Егоров, Бюджет

Поступления налогов в Тамбовской области выросли на 12 процентов

© Depositphotos.com / minervastockОплата налогов
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Depositphotos.com / minervastock
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ТАМБОВ, 12 дек - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Тамбовской области за 2023 год ожидаются на уровне свыше 43 миллиардов - на 12% больше по сравнению с предыдущим годом (без учета поступлений доходов от перераспределяемых акцизов), сообщает пресс-служба облправительства по итогам оперативного совещания у главы области Максима Егорова.
Исполнение консолидированного бюджета области ожидается на уровне 105%. Дополнительно в региональную казну поступит 2,332 миллиарда рублей.
Как отмечалось на совещании, существенную динамику поступлений обеспечивают налог на доходы физических лиц (прирост к 2022 году — 10%) и налог на прибыль организаций (прирост — 31%). Исчисленная сумма имущественных налогов за 2022 год больше начислений за предыдущий год на 201 миллион рублей (10%). До 1 декабря 87% от этой суммы уже уплачено.
В пресс-службе добавили, что доля налогов с граждан составляет 32% от общей суммы налогов на имущество. Налоговая служба направила тамбовчанам 559 тысяч уведомлений по этому поводу, что на 33 тысячи больше уровня прошлого года. При этом каждое четвертое уведомление пришло в Личные кабинеты налогоплательщиков без дублирования на бумажных носителях.
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В этом году появилась возможность получения гражданами налоговых уведомлений на Едином портале государственных услуг. Таким образом доставлены уведомления двум тысячам граждан, а 23 тысячи граждан дали согласие получать налоговую информацию через Единый портал.
Как отметил на совещании руководитель регионального Управления ФНС Алексей Житлов, весьма актуальной является услуга получения информации о задолженности по налогам с помощью СМС-сообщений и электронной почты. Такой формат информирования позволяет своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисление пени.
Доля доходов, администрируемых налоговыми органами, в общей сумме доходов консолидированного бюджета области увеличилась до 60% (2021 год – 47%, 2022 год – 48%). Налоговое администрирование в этом году проводится по новой системе – с использованием Единого налогового счета.
"Поступления налогов выросли не только благодаря улучшению налогового администрирования, но и благодаря увеличению объемов производства, добросовестному исполнению обязанности налогоплательщика. Однако, как оказалось, не все граждане своевременно, до 1 декабря, уплатили имущественные налоги. И теперь по закону им будут начисляться пени. Призываю все-таки разрешить все вопросы с налоговой службой и вступить в новый год без долгов", - приводится в сообщении комментарий Егорова.
 
Тамбовская областьТамбовская областьЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)НалогиМаксим ЕгоровБюджет
 
 
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