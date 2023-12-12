https://ria.ru/20231212/myanma-1915286543.html

В ООН назвали крупнейшего производителя опиума в 2023 году

В ООН назвали крупнейшего производителя опиума в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2023

В ООН назвали крупнейшего производителя опиума в 2023 году

Мьянма в 2023 году произвела рекордный за более чем 20 лет объем опиума, перешагнув отметку в 1 тысячу тонн, и обогнала по этому показателю Афганистан, следует... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:01

2023-12-12T13:01

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мьянма в 2023 году произвела рекордный за более чем 20 лет объем опиума, перешагнув отметку в 1 тысячу тонн, и обогнала по этому показателю Афганистан, следует из опубликованного во вторник ежегодного отчета управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). "Производство (опиума в Мьянме – ред.) оценивается в 1080 тонн в 2023 году, что на 36% больше, чем в 2022 году, и сейчас находится на самом высоком уровне с 2001 года", - сказано в отчете регионального отделения UNODC в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что за год площадь посевов опийного мака - из него получают героин - выросла в Мьянме на 18%, до 47,1 тысячи гектаров. Основным районом выращивания стала северная провинция Шан, на долю которой приходится 88%. Мьянма выбилась в лидеры на фоне падения производства опиума в Афганистане (в 2021 году там собрали почти 7 тысяч тонн) после введенного в апреле 2022 года правительством талибов (движение "Талибан"* ) запрета на выращивание мака, из-за чего в этом году Афганистане произвели всего 330 тонн опиума (падение на 95%), указывают авторы доклада. Кроме того, как отмечается, к активизации местных фермеров привел военный переворот в Мьянме в феврале 2021 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231129/myanma-1912568099.html

https://ria.ru/20231201/mvd-1913090620.html

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в мире, мьянма, афганистан, юго-восточная азия, талибан, оон