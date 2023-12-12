https://ria.ru/20231212/muzhchina-1915368052.html

Мужчину, бросившего бутылку в президента Аргентины, задержали

Мужчину, бросившего бутылку в президента Аргентины, задержали - РИА Новости, 12.12.2023

Мужчину, бросившего бутылку в президента Аргентины, задержали

Задержан мужчина, бросивший бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея во время инаугурации, передает телеканал TN. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:52

2023-12-12T17:52

2023-12-12T17:52

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Задержан мужчина, бросивший бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея во время инаугурации, передает телеканал TN. "Задержан Гастон Меркансини, кинувший бутылку в Хавьера Милея, когда он направлялся в президентский дворец", - отмечает СМИ. Во время инаугурации 10 декабря мужчина бросил бутылку в голову президента Аргентины, когда тот проезжал по улице в кабриолете. В президента он не попал, но зацепило одного из охранников, которые шли рядом с машиной. Судья Ариэль Лихо выдал ордер на его задержание. Меркансини уже попадал в поле зрения полиции: в июле его задержали за то, что железным прутом разбил стекла в чужой машине.

https://ria.ru/20231210/argentina-1914951927.html

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в мире, аргентина