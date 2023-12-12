https://ria.ru/20231212/muzhchina-1915368052.html
Мужчину, бросившего бутылку в президента Аргентины, задержали
Мужчину, бросившего бутылку в президента Аргентины, задержали - РИА Новости, 12.12.2023
Мужчину, бросившего бутылку в президента Аргентины, задержали
Задержан мужчина, бросивший бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея во время инаугурации, передает телеканал TN. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:52
2023-12-12T17:52
2023-12-12T17:52
в мире
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153377/06/1533770656_1040:601:2500:1422_1920x0_80_0_0_a6ce24e34fc368b952312163132e9b93.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Задержан мужчина, бросивший бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея во время инаугурации, передает телеканал TN. "Задержан Гастон Меркансини, кинувший бутылку в Хавьера Милея, когда он направлялся в президентский дворец", - отмечает СМИ. Во время инаугурации 10 декабря мужчина бросил бутылку в голову президента Аргентины, когда тот проезжал по улице в кабриолете. В президента он не попал, но зацепило одного из охранников, которые шли рядом с машиной. Судья Ариэль Лихо выдал ордер на его задержание. Меркансини уже попадал в поле зрения полиции: в июле его задержали за то, что железным прутом разбил стекла в чужой машине.
https://ria.ru/20231210/argentina-1914951927.html
https://ria.ru/20231210/miley-1914947267.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153377/06/1533770656_1007:478:2500:1598_1920x0_80_0_0_ce5da2b6d605d8e9f8a3ca8c33a6a1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
Мужчину, бросившего бутылку в президента Аргентины, задержали
Мужчину, бросившего бутылку в президента Аргентины Милея, задержали