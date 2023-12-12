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Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления - РИА Новости, 12.12.2023
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11:17 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/morozy-1915249439.html
Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления
Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления - РИА Новости, 12.12.2023
Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления
Исторический максимум потребления электроэнергии достигнут в Новосибирской области 11 декабря при среднесуточной температуре воздуха в минус 28,8 градуса, побит РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:17
2023-12-12T11:17
общество
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новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Исторический максимум потребления электроэнергии достигнут в Новосибирской области 11 декабря при среднесуточной температуре воздуха в минус 28,8 градуса, побит рекорд 1990 года, сообщает МинЖКХ и энергетики региона в своем Telegram-канале. "В энергосистеме Новосибирской области 11 декабря в 18.00 (14.00 мск) зафиксирован новый максимум потребления на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 ºС", - говорится в сообщении. В МинЖКХ и энергетики области отметили, что новое значение потребления превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт, который был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре воздуха -28,3 градуса. "Достижение максимума потребления электрической мощности по энергосистеме Новосибирской области связано с периодом аномально низких температур наружного воздуха на протяжении пяти дней подряд, что привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления", - пояснили в министерстве. В настоящее время в Новосибирске температура воздуха около минус 29 градусов.
https://ria.ru/20231211/krasnoyarsk-1915028621.html
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общество, новосибирская область, новосибирск, жкх, новый год
Общество, Новосибирская область, Новосибирск, ЖКХ, Новый год
Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления

Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления из-за морозов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Станиславского в Новосибирске
Прохожие на улице Станиславского в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Прохожие на улице Станиславского в Новосибирске. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Исторический максимум потребления электроэнергии достигнут в Новосибирской области 11 декабря при среднесуточной температуре воздуха в минус 28,8 градуса, побит рекорд 1990 года, сообщает МинЖКХ и энергетики региона в своем Telegram-канале.
«
"В энергосистеме Новосибирской области 11 декабря в 18.00 (14.00 мск) зафиксирован новый максимум потребления на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 ºС", - говорится в сообщении.
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В МинЖКХ и энергетики области отметили, что новое значение потребления превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт, который был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре воздуха -28,3 градуса.
"Достижение максимума потребления электрической мощности по энергосистеме Новосибирской области связано с периодом аномально низких температур наружного воздуха на протяжении пяти дней подряд, что привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления", - пояснили в министерстве.
В настоящее время в Новосибирске температура воздуха около минус 29 градусов.
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