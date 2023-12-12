https://ria.ru/20231212/morozy-1915249439.html

Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления

Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления - РИА Новости, 12.12.2023

Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления

Исторический максимум потребления электроэнергии достигнут в Новосибирской области 11 декабря при среднесуточной температуре воздуха в минус 28,8 градуса, побит РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:17

2023-12-12T11:17

2023-12-12T11:17

общество

новосибирская область

новосибирск

жкх

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156194/98/1561949840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3958d2fbbd9df9e9b48e884749bf367f.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Исторический максимум потребления электроэнергии достигнут в Новосибирской области 11 декабря при среднесуточной температуре воздуха в минус 28,8 градуса, побит рекорд 1990 года, сообщает МинЖКХ и энергетики региона в своем Telegram-канале. "В энергосистеме Новосибирской области 11 декабря в 18.00 (14.00 мск) зафиксирован новый максимум потребления на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 ºС", - говорится в сообщении. В МинЖКХ и энергетики области отметили, что новое значение потребления превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт, который был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре воздуха -28,3 градуса. "Достижение максимума потребления электрической мощности по энергосистеме Новосибирской области связано с периодом аномально низких температур наружного воздуха на протяжении пяти дней подряд, что привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления", - пояснили в министерстве. В настоящее время в Новосибирске температура воздуха около минус 29 градусов.

https://ria.ru/20231211/krasnoyarsk-1915028621.html

https://ria.ru/20231210/moroz-1914902430.html

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новосибирская область, новосибирск, жкх, новый год