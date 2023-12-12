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В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз - РИА Новости, 12.12.2023
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11:33 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/moroz-1915254962.html
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз - РИА Новости, 12.12.2023
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз
В Красноярске возбудили уголовное дело после высадки двух детей из автобуса в мороз, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:33
2023-12-12T11:33
происшествия
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело после высадки двух детей из автобуса в мороз, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов заявил, что департамент транспорта города разберется в инциденте с высадкой детей из автобуса в мороз. Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что детей 10 и 15 лет высадили в мороз, так как они не смогли оплатить проезд из-за неработающего терминала для оплаты безналичным расчетом. В Красноярске уже несколько дней стоят очень сильные морозы. "По сообщению, распространенному в СМИ, о высадке из автобуса двоих несовершеннолетних детей при отрицательной температуре воздуха возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По версии следствия, днем 8 октября 15-летний подросток и его 10-летняя сестра сели в автобус №23, однако не смогли расплатиться банковской картой из-за неисправной функции безналичного платежа в автобусе. Кондуктор предложил расплатиться наличными или покинуть автобус. В итоге дети сошли на остановке "Октябрьский мост".
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз

В Красноярске возбудили уголовное дело после высадки детей из автобуса в мороз

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГородской автобус
Городской автобус - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Городской автобус. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело после высадки двух детей из автобуса в мороз, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов заявил, что департамент транспорта города разберется в инциденте с высадкой детей из автобуса в мороз. Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что детей 10 и 15 лет высадили в мороз, так как они не смогли оплатить проезд из-за неработающего терминала для оплаты безналичным расчетом. В Красноярске уже несколько дней стоят очень сильные морозы.
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"По сообщению, распространенному в СМИ, о высадке из автобуса двоих несовершеннолетних детей при отрицательной температуре воздуха возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 8 октября 15-летний подросток и его 10-летняя сестра сели в автобус №23, однако не смогли расплатиться банковской картой из-за неисправной функции безналичного платежа в автобусе. Кондуктор предложил расплатиться наличными или покинуть автобус. В итоге дети сошли на остановке "Октябрьский мост".
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ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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