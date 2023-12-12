https://ria.ru/20231212/moldaviya-1915408823.html

Молдавская оппозиция призвала наладить отношения с Россией

Молдавская оппозиция призвала наладить отношения с Россией - РИА Новости, 12.12.2023

Молдавская оппозиция призвала наладить отношения с Россией

Молдавии важно налаживать крепкие дружеские и добрососедские отношения с Россией, заявила исполняющая обязанности председателя оппозиционной в республике партии РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T20:40

2023-12-12T20:40

2023-12-12T20:40

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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Молдавии важно налаживать крепкие дружеские и добрососедские отношения с Россией, заявила исполняющая обязанности председателя оппозиционной в республике партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале.Свое заявление Параска приурочила ко Дню Конституции, который отмечается в Российской Федерации ежегодно 12 декабря. Главный нормативный правовой акт России был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником. "Мне хочется подчеркнуть стремление к налаживанию крепких, дружеских и добрососедских отношений между нашими странами. Мы верим, что сотрудничество и взаимопонимание будут способствовать не только благополучию наших государств, но и служить примером мирного и продуктивного сосуществования на международной арене", - написала Параска в своем Telegram-канале. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В сентябре представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом российской Госдумы Леонидом Слуцким. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903308530.html

https://ria.ru/20231118/sandu-1910257119.html

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