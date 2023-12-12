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В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:24 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/mobilizatsiya-1915414120.html
В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады
В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады - РИА Новости, 12.12.2023
В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине, отметив, что... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:24
2023-12-12T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
россия
владимир путин
киев
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине, отметив, что украинские войска комплектуются по принципу количества, а не качества. "Первая проблема - комплектация по принципу количества, а не качества. Не секрет, что имеем провал по мобилизации. Но это следствие и расслабления общества "победой уже завтра", и отбором и методами работы ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), и, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом", - сказала Бобровская в интервью украинскому изданию "Телеграф". Она отметила, что отдельный вопрос – возраст мобилизованных. "Никогда мужчины 50 "плюс", или даже 45 "плюс" не покажут физическую результативность, как мужчины 30 - 35 "плюс". И конечно, качество - командирам нереально трудно приводить в чувство или командовать бойцами, у которых имеются зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе", - пояснила Бобровская. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915402736.html
https://ria.ru/20231212/nekhvatka-1915343263.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Россия, Владимир Путин, Киев
В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады

Бобровская: мобилизация на Украине провалена, берут количеством, а не качеством

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине, отметив, что украинские войска комплектуются по принципу количества, а не качества.
«
"Первая проблема - комплектация по принципу количества, а не качества. Не секрет, что имеем провал по мобилизации. Но это следствие и расслабления общества "победой уже завтра", и отбором и методами работы ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), и, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом", - сказала Бобровская в интервью украинскому изданию "Телеграф".
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Она отметила, что отдельный вопрос – возраст мобилизованных.
«
"Никогда мужчины 50 "плюс", или даже 45 "плюс" не покажут физическую результативность, как мужчины 30 - 35 "плюс". И конечно, качество - командирам нереально трудно приводить в чувство или командовать бойцами, у которых имеются зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе", - пояснила Бобровская.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРоссияВладимир ПутинКиев
 
 
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