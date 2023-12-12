https://ria.ru/20231212/mirotvorets-1915395286.html
В Карабахе при съезде БТР с горной дороги погиб российский миротворец
В Карабахе при съезде БТР с горной дороги погиб российский миротворец - РИА Новости, 12.12.2023
В Карабахе при съезде БТР с горной дороги погиб российский миротворец
Один российский военный погиб, двое получили травмы 11 декабря при съезде с горной дороги БТР-82 миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сообщается в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:14
2023-12-12T19:14
2023-12-12T19:19
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Один российский военный погиб, двое получили травмы 11 декабря при съезде с горной дороги БТР-82 миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сообщается в бюллетене Минобороны РФ."Одиннадцатого декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое – получили травмы средней и тяжелой степени. При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Как уточняется, военные, получившие травмы, доставлены авиацией в больницу для дальнейшего лечения.
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в мире, россия
В Карабахе при съезде БТР с горной дороги погиб российский миротворец
Минобороны: в Карабахе при съезде БТР-82 с горной дороги погиб миротворец
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Один российский военный погиб, двое получили травмы 11 декабря при съезде с горной дороги БТР-82 миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сообщается в бюллетене
Минобороны РФ.
"Одиннадцатого декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое – получили травмы средней и тяжелой степени. При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как уточняется, военные, получившие травмы, доставлены авиацией в больницу для дальнейшего лечения.
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