https://ria.ru/20231212/migratsiya-1915349228.html
Член СПЧ призвал создать службы консультирования соотечественников
Член СПЧ призвал создать службы консультирования соотечественников - РИА Новости, 12.12.2023
Член СПЧ призвал создать службы консультирования соотечественников
Нужно предпринять меры по приему наших соотечественников из-за рубежа, создать специальные службы для их консультирования, трудоустройства, размещения, заявил... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:40
2023-12-12T16:40
2023-12-12T16:40
россия
балтия
калининградская область
александр брод
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нужно предпринять меры по приему наших соотечественников из-за рубежа, создать специальные службы для их консультирования, трудоустройства, размещения, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. "Мы считаем, что для потока беженцев, который может усилиться за последнее время, нужно предпринять особое условие по их приему, снижению бюрократических барьеров для их легализации, создание специальных служб для консультирования, трудоустройства, размещения, поскольку эта проблема может актуализироваться в самое ближайшее время", - сообщил Брод на круглом столе, приуроченном ко дню мигранта, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Член СПЧ отметил, что положение наших соотечественников за рубежом сильно усугубилось. "Обострились проявления русофобии, дискриминации наших соотечественников, проживающих в недружественных странах Балтии и в других странах. Уже есть примеры депортации из европейских стран, в связи с этим возникает вопрос приема, адаптации этих граждан", - подчеркнул Брод. Член СПЧ также добавил, что некоторые регионы, например, Калининградская область, уже заявили о готовности принимать этих мигрантов и помогать им с адаптацией в России.
https://ria.ru/20231204/sootechestvennik-1913673984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балтия, калининградская область, александр брод, общество
Россия, Балтия, Калининградская область, Александр Брод, Общество
Член СПЧ призвал создать службы консультирования соотечественников
Член СПЧ призвал помогать приезжающим из-за рубежа соотечественникам
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нужно предпринять меры по приему наших соотечественников из-за рубежа, создать специальные службы для их консультирования, трудоустройства, размещения, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Мы считаем, что для потока беженцев, который может усилиться за последнее время, нужно предпринять особое условие по их приему, снижению бюрократических барьеров для их легализации, создание специальных служб для консультирования, трудоустройства, размещения, поскольку эта проблема может актуализироваться в самое ближайшее время", - сообщил Брод на круглом столе, приуроченном ко дню мигранта, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Член СПЧ отметил, что положение наших соотечественников за рубежом сильно усугубилось.
"Обострились проявления русофобии, дискриминации наших соотечественников, проживающих в недружественных странах Балтии
и в других странах. Уже есть примеры депортации из европейских стран, в связи с этим возникает вопрос приема, адаптации этих граждан", - подчеркнул Брод.
Член СПЧ также добавил, что некоторые регионы, например, Калининградская область
, уже заявили о готовности принимать этих мигрантов и помогать им с адаптацией в России.
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