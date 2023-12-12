https://ria.ru/20231212/migratsiya-1915349228.html

Член СПЧ призвал создать службы консультирования соотечественников

Член СПЧ призвал создать службы консультирования соотечественников - РИА Новости, 12.12.2023

Член СПЧ призвал создать службы консультирования соотечественников

Нужно предпринять меры по приему наших соотечественников из-за рубежа, создать специальные службы для их консультирования, трудоустройства, размещения, заявил... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:40

2023-12-12T16:40

2023-12-12T16:40

россия

балтия

калининградская область

александр брод

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нужно предпринять меры по приему наших соотечественников из-за рубежа, создать специальные службы для их консультирования, трудоустройства, размещения, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. "Мы считаем, что для потока беженцев, который может усилиться за последнее время, нужно предпринять особое условие по их приему, снижению бюрократических барьеров для их легализации, создание специальных служб для консультирования, трудоустройства, размещения, поскольку эта проблема может актуализироваться в самое ближайшее время", - сообщил Брод на круглом столе, приуроченном ко дню мигранта, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Член СПЧ отметил, что положение наших соотечественников за рубежом сильно усугубилось. "Обострились проявления русофобии, дискриминации наших соотечественников, проживающих в недружественных странах Балтии и в других странах. Уже есть примеры депортации из европейских стран, в связи с этим возникает вопрос приема, адаптации этих граждан", - подчеркнул Брод. Член СПЧ также добавил, что некоторые регионы, например, Калининградская область, уже заявили о готовности принимать этих мигрантов и помогать им с адаптацией в России.

https://ria.ru/20231204/sootechestvennik-1913673984.html

https://ria.ru/20231012/sootechestvenniki-1902285978.html

россия

балтия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, балтия, калининградская область, александр брод, общество