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Бочкарев: на станции "Генерала Тюленева" появится портрет военачальника - РИА Новости, 12.12.2023
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12:51 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/metro-1915283598.html
Бочкарев: на станции "Генерала Тюленева" появится портрет военачальника
Бочкарев: на станции "Генерала Тюленева" появится портрет военачальника - РИА Новости, 12.12.2023
Бочкарев: на станции "Генерала Тюленева" появится портрет военачальника
Панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева установят в вестибюле станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:51
2023-12-12T12:51
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
московский метрополитен
строительство
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МОСКВА, 12 дек - РИА Недвижимость. Панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева установят в вестибюле станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Станция "Генерала Тюленева" - седьмая по счету на новой строящейся Троицкой ветке. Сегодня общая строительная готовность объекта оценивается на 68%. В подземном вестибюле станционного комплекса "Генерала Тюленева" планируется установить декоративное панно с изображением известного советского военачальника Ивана Тюленева, в честь которого названа станция", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточнил Бочкарев, панно из перфорированного алюминиевого листа закрепят на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами, ведущими на платформу станции. Сейчас на платформенном участке станции ведутся архитектурно-отделочные работы и осуществляется монтаж инженерных систем, указывается в сообщении. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы, московский метрополитен, строительство
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы, Московский метрополитен, Строительство

Бочкарев: на станции "Генерала Тюленева" появится портрет военачальника

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроект станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро
Проект станции Генерала Тюленева Троицкой линии метро
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Проект станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро
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МОСКВА, 12 дек - РИА Недвижимость. Панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева установят в вестибюле станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Станция "Генерала Тюленева" - седьмая по счету на новой строящейся Троицкой ветке. Сегодня общая строительная готовность объекта оценивается на 68%. В подземном вестибюле станционного комплекса "Генерала Тюленева" планируется установить декоративное панно с изображением известного советского военачальника Ивана Тюленева, в честь которого названа станция", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Как уточнил Бочкарев, панно из перфорированного алюминиевого листа закрепят на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами, ведущими на платформу станции.
Сейчас на платформенном участке станции ведутся архитектурно-отделочные работы и осуществляется монтаж инженерных систем, указывается в сообщении.
Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Бочкарев: станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети
Вчера, 15:53
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс МосквыМосковский метрополитенСтроительство
 
 
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