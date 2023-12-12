https://ria.ru/20231212/metro-1915283598.html

Бочкарев: на станции "Генерала Тюленева" появится портрет военачальника

Бочкарев: на станции "Генерала Тюленева" появится портрет военачальника - РИА Новости, 12.12.2023

Бочкарев: на станции "Генерала Тюленева" появится портрет военачальника

Панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева установят в вестибюле станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:51

2023-12-12T12:51

2023-12-12T12:51

андрей бочкарев

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стройкомплекс москвы

московский метрополитен

строительство

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МОСКВА, 12 дек - РИА Недвижимость. Панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева установят в вестибюле станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Станция "Генерала Тюленева" - седьмая по счету на новой строящейся Троицкой ветке. Сегодня общая строительная готовность объекта оценивается на 68%. В подземном вестибюле станционного комплекса "Генерала Тюленева" планируется установить декоративное панно с изображением известного советского военачальника Ивана Тюленева, в честь которого названа станция", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточнил Бочкарев, панно из перфорированного алюминиевого листа закрепят на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами, ведущими на платформу станции. Сейчас на платформенном участке станции ведутся архитектурно-отделочные работы и осуществляется монтаж инженерных систем, указывается в сообщении. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.

https://ria.ru/20231211/metro_kornilovskaya-1915103786.html

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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы, московский метрополитен, строительство