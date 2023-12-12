https://ria.ru/20231212/marshruty-1915299744.html

В России появились новые национальные турмаршруты

В России появились новые национальные турмаршруты - РИА Новости, 12.12.2023

В России появились новые национальные турмаршруты

На заседании Экспертного совета при Минэкономразвития РФ статус национальных туристических получили маршруты Республики Удмуртия, Камчатского края, Мурманской и РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:56

2023-12-12T13:56

2023-12-12T13:56

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На заседании Экспертного совета при Минэкономразвития РФ статус национальных туристических получили маршруты Республики Удмуртия, Камчатского края, Мурманской и Калининградской областей, сообщает АТОР.На рассмотрение были представлены заявки пяти регионов. По итогам обсуждения статус национальных получили маршруты "Камчатка – здесь начинается Россия" (Камчатский край), "Путешествие мечты" (Калининградская область), "От Баренцева до Белого" (Мурманская область) и "Влюбиться в Удмуртию" (Республика Удмуртия). Заявка Карачаево-Черкесской Республики отправлена на доработку.Обновленную программу маршрута "Камчатка – здесь начинается Россия" представила исполнительный директор ООО "Камчатка Трэвел Групп" Юлия Гореликова. По ее словам, такой тур подойдет тем, кто предпочитает путешествовать с комфортом – без утомительных восхождений, долгих переездов и ночевок в палатках. По этой причине маршрут можно рекомендовать семьям.Продолжительность тура "Камчатка – здесь начинается Россия" составляет шесть дней, общая протяженность – 300-350 километров. В программе тура – экскурсия по историческим памятным местам Петропавловска-Камчатского, посещение бухты Авачинской, где туристов ждет дегустация крабов и других морских деликатесов, экскурсия в "Океанрыбфлот" и музей вулканов, а также трекинг на перевал между двух вулканов.Одна из "фишек" маршрута – локальная гастрономия: возможность попробовать уху, красную икру, морского ежа, оленину, дикоросы и местные специалитеты.Стоимость тура "Камчатка – здесь начинается Россия" составляет 80 – 99 тысяч рублей на человека."Путешествие мечты" – это первый маршрут для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Проект представил заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Роман Клоков. Он пояснил, что название придумал один из инклюзивных путешественников, мечта которого побывать в калининградском регионе сбылась.Протяженность всесезонного маршрута по Калининградской области, рассчитанного на восемь дней, составляет 511 километров. В нем более десяти достопримечательностей. Туристы познакомятся с Калининградом и побывают в Музее мирового океана, съездят на Куршскую косу и на восток региона.Основная инновация заключается в том, что данный маршрут практически полностью, от объектов показа до мест размещения, приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость тура – от 40 до 50,5 тысячи рублей на человека.Удмуртия представила свою заявку на повторную защиту. О маршруте региона рассказала первый заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова. Она пояснила, что регион до начала 1990-х годов был закрыт для туристов, поэтому так важно показать гостям все возможности, от национально-культурных до гастрономических.Программа не только знакомит туристов с историей и культурой родникового края, но и дает возможность поучаствовать в мастер-классах по приготовлению пельменей, перепечей и табаней, попробовать самые яркие и вкусные национальные блюда Удмуртии.Стоимость тура на два дня стоит 14 тысяч рублей на человека, на три дня – 22 тысячи.О том, чем интересен заполярный маршрут, рассказал Председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. "От Баренцева до Белого" протяженностью более тысячи километров рассчитан на шесть дней. За это время туристы смогут почувствовать влияние переменчивой погоды Арктики, увидеть Кольский залив, скалы и прибой Баренцева моря, плато Хибин и красоту берегов Белого моря, посетить Териберку, Мурманск, Мончегорск, Кировск и Умбу, попробовать арктическую кухню, побывать на ледоколе "Ленин".Стоимость тура начинается от 31 125 рублей на человека.Сопредседатель Экспертного совета, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчеркнула, что, маршруты Республики Удмуртия, Калининградской и Мурманской областей, получившие статус национальных, приняты с учетом небольших рекомендаций. По предварительным данным, итоговое в 2023 году заседание Экспертного совета по определению национальных туристических маршрутов при министерстве экономического развития РФ состоится 25 декабря.

https://ria.ru/20230818/kamchatka-1890551893.html

https://ria.ru/20221018/udmurtiya-1824155895.html

https://ria.ru/20231129/marshruty-1912587975.html

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