https://ria.ru/20231212/malkov-1915256248.html
Губернатор Малков открыл новое сельхозпредприятие в Рязанской области
Губернатор Малков открыл новое сельхозпредприятие в Рязанской области - РИА Новости, 12.12.2023
Губернатор Малков открыл новое сельхозпредприятие в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия нового молочного цеха в Касимовском районе, отметив, что на предприятии... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:36
2023-12-12T11:36
2023-12-12T11:36
рязанская область
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павел малков
экономика
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РЯЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия нового молочного цеха в Касимовском районе, отметив, что на предприятии установлено отечественное оборудование, сообщила пресс-служба правительства региона. "Открытие нового современного предприятия – еще один вклад в развитие АПК Рязанской области. Надеюсь, что оно будет расти и развиваться дальше, реализовывать новые планы. Мы со своей стороны окажем необходимую поддержку", – приводятся в сообщении слова Павла Малкова на открытии молочного цеха сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива (СППК) "Ермолово". По словам губернатора, агропромышленный комплекс региона активно развивается, и увеличение мощностей сферы переработки является одним из приоритетных направлений. Разработан комплекс мер государственной поддержки для реализации инвестпроектов, который постоянно дорабатывается. Ими активно пользуются инвесторы, в частности, и СППК "Ермолово". Новый молочный цех позволит перерабатывать шесть тонн сырого молока в сутки. В ассортименте пять видов продукции: молоко питьевое, ряженка, кефир, сметана, творог, уточняется в сообщении. "Производство компактное, ориентировано на высокую производительность. Здесь используется только отечественное оборудование и все комплектующие, применен комплексный подход: продумана вся инфраструктура, подъездные пути, созданы условия для работы. Здесь все так, как должно быть. Это пример для многих других предприятий региона", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20231209/vstrecha-1914824333.html
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рязанская область, павел малков, экономика, касимовский район
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Экономика, Касимовский район
РЯЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия нового молочного цеха в Касимовском районе, отметив, что на предприятии установлено отечественное оборудование, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Открытие нового современного предприятия – еще один вклад в развитие АПК Рязанской области. Надеюсь, что оно будет расти и развиваться дальше, реализовывать новые планы. Мы со своей стороны окажем необходимую поддержку", – приводятся в сообщении слова Павла Малкова на открытии молочного цеха сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива (СППК) "Ермолово".
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По словам губернатора, агропромышленный комплекс региона активно развивается, и увеличение мощностей сферы переработки является одним из приоритетных направлений. Разработан комплекс мер государственной поддержки для реализации инвестпроектов, который постоянно дорабатывается. Ими активно пользуются инвесторы, в частности, и СППК "Ермолово".
Новый молочный цех позволит перерабатывать шесть тонн сырого молока в сутки. В ассортименте пять видов продукции: молоко питьевое, ряженка, кефир, сметана, творог, уточняется в сообщении.
"Производство компактное, ориентировано на высокую производительность. Здесь используется только отечественное оборудование и все комплектующие, применен комплексный подход: продумана вся инфраструктура, подъездные пути, созданы условия для работы. Здесь все так, как должно быть. Это пример для многих других предприятий региона", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
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