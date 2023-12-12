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Экспозиция Made in Russia открылась на выставке Food Africa в Египте - РИА Новости, 12.12.2023
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19:46 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/made_in_russia-1915401102.html
Экспозиция Made in Russia открылась на выставке Food Africa в Египте
Экспозиция Made in Russia открылась на выставке Food Africa в Египте - РИА Новости, 12.12.2023
Экспозиция Made in Russia открылась на выставке Food Africa в Египте
Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia открылась 12 декабря на Международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2023 в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:46
2023-12-12T19:46
бренд сделано в россии (made in russia)
выставки
экономика
египет
каир (город)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia открылась 12 декабря на Международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2023 в Каире, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В этом году национальный бренд при поддержке Российского экспортного центра представляют 19 производителей", - говорится в сообщении.В открытии экспозиции приняли участие Торговый представитель России в Египте Алексей Теванян, атташе по сельскому хозяйству Посольства России в Египте Сергей Львов, руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори и руководитель демонстрационно-дегустационного павильона российской продукции в Египте Амр Эльбельтаги.На стенде Made in Russia посетители смогут оценить кондитерские изделия, печенья, крупу, муку, растительное масло, молоко, чай, кофе и другую продукцию.Планируется, что Российский экспортный центр организует для участников экспозиции более 170 деловых встреч с потенциальными партнерами в формате b2b.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
египет
каир (город)
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бренд сделано в россии (made in russia), выставки, экономика, египет, каир (город), российский экспортный центр (рэц)
Бренд Сделано в России (Made in Russia), Выставки, Экономика, Египет, Каир (город), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Экспозиция Made in Russia открылась на выставке Food Africa в Египте

© Фото : Новости российского экспорта / TelegramЭкспозиция Made in Russia на выставке Food Africa в Египте
Экспозиция Made in Russia на выставке Food Africa в Египте - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Новости российского экспорта / Telegram
Экспозиция Made in Russia на выставке Food Africa в Египте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia открылась 12 декабря на Международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2023 в Каире, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В этом году национальный бренд при поддержке Российского экспортного центра представляют 19 производителей", - говорится в сообщении.
В открытии экспозиции приняли участие Торговый представитель России в Египте Алексей Теванян, атташе по сельскому хозяйству Посольства России в Египте Сергей Львов, руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори и руководитель демонстрационно-дегустационного павильона российской продукции в Египте Амр Эльбельтаги.
© Фото : Новости российского экспорта / TelegramЭкспозиция Made in Russia на выставке Food Africa в Египте
Экспозиция Made in Russia на выставке Food Africa в Египте - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Новости российского экспорта / Telegram
Экспозиция Made in Russia на выставке Food Africa в Египте
На стенде Made in Russia посетители смогут оценить кондитерские изделия, печенья, крупу, муку, растительное масло, молоко, чай, кофе и другую продукцию.
Планируется, что Российский экспортный центр организует для участников экспозиции более 170 деловых встреч с потенциальными партнерами в формате b2b.
Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
 
Бренд Сделано в России (Made in Russia)ВыставкиЭкономикаЕгипетКаир (город)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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