Экспозиция Made in Russia открылась на выставке Food Africa в Египте

Экспозиция Made in Russia открылась на выставке Food Africa в Египте

2023-12-12T19:46

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia открылась 12 декабря на Международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2023 в Каире, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В этом году национальный бренд при поддержке Российского экспортного центра представляют 19 производителей", - говорится в сообщении.В открытии экспозиции приняли участие Торговый представитель России в Египте Алексей Теванян, атташе по сельскому хозяйству Посольства России в Египте Сергей Львов, руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори и руководитель демонстрационно-дегустационного павильона российской продукции в Египте Амр Эльбельтаги.На стенде Made in Russia посетители смогут оценить кондитерские изделия, печенья, крупу, муку, растительное масло, молоко, чай, кофе и другую продукцию.Планируется, что Российский экспортный центр организует для участников экспозиции более 170 деловых встреч с потенциальными партнерами в формате b2b.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

