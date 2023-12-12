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Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года - РИА Новости, 12.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:37 12.12.2023 (обновлено: 16:00 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/macan-1915309344.html
Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года
Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года - РИА Новости, 12.12.2023
Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года
Певец Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов)стал самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:37
2023-12-12T16:00
шоубиз
россия
технологии
баста (василий вакуленко)
илон маск
мадонна
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певец Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов)стал самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании. &quot;Первое место в списке самых обсуждаемых инфлюенсеров из России занял Macan: артист года по версии VK Музыки. На втором месте — Баста, отыгравший в этом году, помимо прочего, концерты в трех городах России на VK Fest. На третьем месте находится музыкант SHAMAN&quot;, — сказано в релизе.Среди зарубежных звезд самыми обсуждаемыми стали Илон Маск, Мадонна и Леди Гага. В 2023 году больше всего обсуждали российский фильм "Чебурашка" — самый кассовый фильм страны. На втором месте — "Вызов", сцены для которого снимали в космосе, а на третьем — "Кентавр". &quot;Иностранным фильмом года стал &quot;Барби&quot;: о нем пользователи говорили чаще всего. На второй строчке находится &quot;Джон Уик — 4&quot;, главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Третье место у &quot;Стражей Галактики — 3&quot;, финала трилогии от студии Marvel&quot;, — отметили в компании.В рейтинге российских сериалов места распределились следующим образом: "Маша и Медведь", "Папины дочки" и "Кибердеревня". Среди зарубежных многосерийных фильмов в топе оказались постапокалиптическая драма по игре The Last of Us "Одни из нас", спин-офф "Звездных войн" "Мандалорец", а также сериал "Ведьмак".
https://ria.ru/20231204/artist-1913578962.html
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Алёна Пава
Алёна Пава
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РИА Новости
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353
60
россия, технологии, баста (василий вакуленко), илон маск, мадонна, новости шоу-бизнеса, знаменитости, вконтакте, новости культуры
Шоубиз, Россия, Технологии, Баста (Василий Вакуленко), Илон Маск, Мадонна, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, ВКонтакте, Новости культуры
Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года

Macan стал самым обсуждаемым инфлюенсером "ВКонтакте" в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПевец Macan (Андрей Косолапов)
Певец Macan (Андрей Косолапов) - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певец Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов)стал самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании.
«

"Первое место в списке самых обсуждаемых инфлюенсеров из России занял Macan: артист года по версии VK Музыки. На втором месте — Баста, отыгравший в этом году, помимо прочего, концерты в трех городах России на VK Fest. На третьем месте находится музыкант SHAMAN", — сказано в релизе.

Среди зарубежных звезд самыми обсуждаемыми стали Илон Маск, Мадонна и Леди Гага.
В 2023 году больше всего обсуждали российский фильм "Чебурашка" — самый кассовый фильм страны. На втором месте — "Вызов", сцены для которого снимали в космосе, а на третьем — "Кентавр".
«

"Иностранным фильмом года стал "Барби": о нем пользователи говорили чаще всего. На второй строчке находится "Джон Уик — 4", главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Третье место у "Стражей Галактики — 3", финала трилогии от студии Marvel", — отметили в компании.

В рейтинге российских сериалов места распределились следующим образом: "Маша и Медведь", "Папины дочки" и "Кибердеревня".
Среди зарубежных многосерийных фильмов в топе оказались постапокалиптическая драма по игре The Last of Us "Одни из нас", спин-офф "Звездных войн" "Мандалорец", а также сериал "Ведьмак".
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4 декабря, 11:53
 
ШоубизРоссияТехнологииБаста (Василий Вакуленко)Илон МаскМадоннаНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиВКонтактеНовости культуры
 
 
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