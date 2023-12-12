https://ria.ru/20231212/macan-1915309344.html
Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года
Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года - РИА Новости, 12.12.2023
Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года
Певец Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов)стал самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:37
2023-12-12T15:37
2023-12-12T16:00
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певец Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов)стал самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании. "Первое место в списке самых обсуждаемых инфлюенсеров из России занял Macan: артист года по версии VK Музыки. На втором месте — Баста, отыгравший в этом году, помимо прочего, концерты в трех городах России на VK Fest. На третьем месте находится музыкант SHAMAN", — сказано в релизе.Среди зарубежных звезд самыми обсуждаемыми стали Илон Маск, Мадонна и Леди Гага. В 2023 году больше всего обсуждали российский фильм "Чебурашка" — самый кассовый фильм страны. На втором месте — "Вызов", сцены для которого снимали в космосе, а на третьем — "Кентавр". "Иностранным фильмом года стал "Барби": о нем пользователи говорили чаще всего. На второй строчке находится "Джон Уик — 4", главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Третье место у "Стражей Галактики — 3", финала трилогии от студии Marvel", — отметили в компании.В рейтинге российских сериалов места распределились следующим образом: "Маша и Медведь", "Папины дочки" и "Кибердеревня". Среди зарубежных многосерийных фильмов в топе оказались постапокалиптическая драма по игре The Last of Us "Одни из нас", спин-офф "Звездных войн" "Мандалорец", а также сериал "Ведьмак".
https://ria.ru/20231204/artist-1913578962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, баста (василий вакуленко), илон маск, мадонна, новости шоу-бизнеса, знаменитости, вконтакте, новости культуры
Шоубиз, Россия, Технологии, Баста (Василий Вакуленко), Илон Маск, Мадонна, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, ВКонтакте, Новости культуры
Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года
Macan стал самым обсуждаемым инфлюенсером "ВКонтакте" в 2023 году
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певец Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов)стал самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании.
«
"Первое место в списке самых обсуждаемых инфлюенсеров из России занял Macan: артист года по версии VK Музыки. На втором месте — Баста, отыгравший в этом году, помимо прочего, концерты в трех городах России на VK Fest. На третьем месте находится музыкант SHAMAN", — сказано в релизе.
Среди зарубежных звезд самыми обсуждаемыми стали Илон Маск
, Мадонна
и Леди Гага.
В 2023 году больше всего обсуждали российский фильм "Чебурашка" — самый кассовый фильм страны. На втором месте — "Вызов", сцены для которого снимали в космосе, а на третьем — "Кентавр".
«
"Иностранным фильмом года стал "Барби": о нем пользователи говорили чаще всего. На второй строчке находится "Джон Уик — 4", главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Третье место у "Стражей Галактики — 3", финала трилогии от студии Marvel", — отметили в компании.
В рейтинге российских сериалов места распределились следующим образом: "Маша и Медведь", "Папины дочки" и "Кибердеревня".
Среди зарубежных многосерийных фильмов в топе оказались постапокалиптическая драма по игре The Last of Us "Одни из нас", спин-офф "Звездных войн" "Мандалорец", а также сериал "Ведьмак".
Instasamka и Macan стали артистами года в VK Музыке