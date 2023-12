Назван самый обсуждаемый инфлюенсер года

https://ria.ru/20231212/macan-1915309344.html

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певец Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов)стал самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании. "Первое место в списке самых обсуждаемых инфлюенсеров из России занял Macan: артист года по версии VK Музыки. На втором месте — Баста, отыгравший в этом году, помимо прочего, концерты в трех городах России на VK Fest. На третьем месте находится музыкант SHAMAN", — сказано в релизе.Среди зарубежных звезд самыми обсуждаемыми стали Илон Маск, Мадонна и Леди Гага. В 2023 году больше всего обсуждали российский фильм "Чебурашка" — самый кассовый фильм страны. На втором месте — "Вызов", сцены для которого снимали в космосе, а на третьем — "Кентавр". "Иностранным фильмом года стал "Барби": о нем пользователи говорили чаще всего. На второй строчке находится "Джон Уик — 4", главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Третье место у "Стражей Галактики — 3", финала трилогии от студии Marvel", — отметили в компании.В рейтинге российских сериалов места распределились следующим образом: "Маша и Медведь", "Папины дочки" и "Кибердеревня". Среди зарубежных многосерийных фильмов в топе оказались постапокалиптическая драма по игре The Last of Us "Одни из нас", спин-офф "Звездных войн" "Мандалорец", а также сериал "Ведьмак".

