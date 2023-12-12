https://ria.ru/20231212/lipetskaya_oblast_70-letie-1915360801.html

Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле

Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле - РИА Новости, 12.12.2023

Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле

В Кремле 11 декабря прошел концерт в честь 70-летия Липецкой области, также здесь проходит выставка, посвященная этой дате, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:19

2023-12-12T17:19

2023-12-12T17:19

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

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концерты

выставки

юбилей

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Кремле 11 декабря прошел концерт в честь 70-летия Липецкой области, также здесь проходит выставка, посвященная этой дате, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Липецкая область сегодня в Кремле. С выставкой, гостями и концертом "Казаков России". Нашей любимой области в следующем году 70 лет. Для человека почтенный возраст. Для региона – совсем немного. Мы одни из самых молодых в России", - отметил губернатор. Артамонов подчеркнул, что регион – это не только границы на карте. Это, прежде всего, люди. "Люди, создающие историю, культуру, традиции. И люди у нас замечательные, добрые, отзывчивые, трудолюбивые. Это вы. И это благодаря вашей любви к родной земле, труду, упорству, культуре, традициям Липецкая область стала такой, какая она есть. И другой нам не надо. Молодая. Красивая. Наша. Липецкая область", – сказал глава региона. Выставка открылась в Кремле 11 декабря. Она посвящена юбилею региона, который будет отмечаться 6 января. В экспозиции представлены изделия народных промыслов. Изюминка экспозиции - вышитая карта Липецкой области. Над ней трудились мастерицы из всех 18 районов региона. У каждого свои уникальные орнаменты и узоры. По случаю предстоящего юбилея Липецкой области на сцене Государственного Дворца выступил липецкий театр танца "Казаки России". Они представили зрителям вокально-хореографический спектакль "Тихий Дон".

https://ria.ru/20230913/emblema-1896040976.html

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липецкая область, игорь артамонов, общество, регионы, концерты, выставки, юбилей