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Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле - РИА Новости, 12.12.2023
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Липецкая область
 
17:19 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/lipetskaya_oblast_70-letie-1915360801.html
Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле
Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле - РИА Новости, 12.12.2023
Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле
В Кремле 11 декабря прошел концерт в честь 70-летия Липецкой области, также здесь проходит выставка, посвященная этой дате, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:19
2023-12-12T17:19
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
регионы
концерты
выставки
юбилей
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Кремле 11 декабря прошел концерт в честь 70-летия Липецкой области, также здесь проходит выставка, посвященная этой дате, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Липецкая область сегодня в Кремле. С выставкой, гостями и концертом "Казаков России". Нашей любимой области в следующем году 70 лет. Для человека почтенный возраст. Для региона – совсем немного. Мы одни из самых молодых в России", - отметил губернатор. Артамонов подчеркнул, что регион – это не только границы на карте. Это, прежде всего, люди. "Люди, создающие историю, культуру, традиции. И люди у нас замечательные, добрые, отзывчивые, трудолюбивые. Это вы. И это благодаря вашей любви к родной земле, труду, упорству, культуре, традициям Липецкая область стала такой, какая она есть. И другой нам не надо. Молодая. Красивая. Наша. Липецкая область", – сказал глава региона. Выставка открылась в Кремле 11 декабря. Она посвящена юбилею региона, который будет отмечаться 6 января. В экспозиции представлены изделия народных промыслов. Изюминка экспозиции - вышитая карта Липецкой области. Над ней трудились мастерицы из всех 18 районов региона. У каждого свои уникальные орнаменты и узоры. По случаю предстоящего юбилея Липецкой области на сцене Государственного Дворца выступил липецкий театр танца "Казаки России". Они представили зрителям вокально-хореографический спектакль "Тихий Дон".
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липецкая область, игорь артамонов, общество, регионы, концерты, выставки, юбилей
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Регионы, концерты, Выставки, юбилей

Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиКонцерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле
Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Концерт и выставка в честь 70-летия Липецкой области проходят в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Кремле 11 декабря прошел концерт в честь 70-летия Липецкой области, также здесь проходит выставка, посвященная этой дате, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Липецкая область сегодня в Кремле. С выставкой, гостями и концертом "Казаков России". Нашей любимой области в следующем году 70 лет. Для человека почтенный возраст. Для региона – совсем немного. Мы одни из самых молодых в России", - отметил губернатор.
Артамонов подчеркнул, что регион – это не только границы на карте. Это, прежде всего, люди.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Жители Липецкой области выберут народную эмблему 70-летия региона
13 сентября, 10:39
"Люди, создающие историю, культуру, традиции. И люди у нас замечательные, добрые, отзывчивые, трудолюбивые. Это вы. И это благодаря вашей любви к родной земле, труду, упорству, культуре, традициям Липецкая область стала такой, какая она есть. И другой нам не надо. Молодая. Красивая. Наша. Липецкая область", – сказал глава региона.
Выставка открылась в Кремле 11 декабря. Она посвящена юбилею региона, который будет отмечаться 6 января. В экспозиции представлены изделия народных промыслов.
Изюминка экспозиции - вышитая карта Липецкой области. Над ней трудились мастерицы из всех 18 районов региона. У каждого свои уникальные орнаменты и узоры.
По случаю предстоящего юбилея Липецкой области на сцене Государственного Дворца выступил липецкий театр танца "Казаки России". Они представили зрителям вокально-хореографический спектакль "Тихий Дон".
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОбществоРегионыконцертыВыставкиюбилей
 
 
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