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В суперфинал конкурса "Лидеры России" вышли 18 представителей Подмосковья - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
20:10 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/lidery_rossii-1915405178.html
В суперфинал конкурса "Лидеры России" вышли 18 представителей Подмосковья
В суперфинал конкурса "Лидеры России" вышли 18 представителей Подмосковья - РИА Новости, 12.12.2023
В суперфинал конкурса "Лидеры России" вышли 18 представителей Подмосковья
Путевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:10
2023-12-12T20:10
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московская область (подмосковье)
общество
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андрей воробьев
предприниматели
"лидеры россии"
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Путевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства. Финал конкурса в ЦФО завершился накануне в Москве, всего право участвовать в суперфинале, который пройдет в феврале, получили 112 управленцев из ЦФО и 4 представителя зарубежных стран. В ходе финальных состязаний управленцы провели свыше 400 мастер-классов "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры" для школьников, поучаствовали в оценочных испытаниях, получили более 150 консультаций экспертов кадрового агентства АНО "Россия – страна возможностей", прошли около 150 собеседований с работодателями – партнерами конкурса. "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Он проходит с 2017 года и объединяет инициативных и ярких управленцев, которым важно быть в движении, в поиске, в команде. Люди со свежим и нестандартным взглядом сейчас особенно необходимы, чтобы вывести на новый уровень стратегические проекты развития, возглавить перемены в экономике, социальной сфере, госуправлении. Ежегодно у Подмосковья серьезное представительство в конкурсе и достойные результаты. На этот раз в окружной финал ЦФО пробились более 190 наших участников, а в суперфинал вышли 18. Это рекорд для региона!" - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Очные финалы пятого конкурса "Лидеры России" проходили с сентября по ноябрь в 7 федеральных округах, а также в новых регионах РФ. Эксперты оценивали, как участники проявляют себя в разных управленческих ролях: организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора, коммуникатора. В течение конкурсных испытаний участники решали управленческие задачи и демонстрировали навыки, необходимые в практике руководителей. На окружной финал ЦФО было подано свыше 50 тысяч заявок, в том числе из более 20 зарубежных стран.
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московская область (подмосковье), общество, россия, андрей воробьев, предприниматели, "лидеры россии", ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Россия, Андрей Воробьев, Предприниматели, "Лидеры России", АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")

В суперфинал конкурса "Лидеры России" вышли 18 представителей Подмосковья

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиПутевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья
Путевки в суперфинал V конкурса Лидеры России получили 18 представителей Подмосковья - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Путевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Путевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.
Финал конкурса в ЦФО завершился накануне в Москве, всего право участвовать в суперфинале, который пройдет в феврале, получили 112 управленцев из ЦФО и 4 представителя зарубежных стран. В ходе финальных состязаний управленцы провели свыше 400 мастер-классов "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры" для школьников, поучаствовали в оценочных испытаниях, получили более 150 консультаций экспертов кадрового агентства АНО "Россия – страна возможностей", прошли около 150 собеседований с работодателями – партнерами конкурса.
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиПутевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья
Путевки в суперфинал V конкурса Лидеры России получили 18 представителей Подмосковья - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Путевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья
"Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Он проходит с 2017 года и объединяет инициативных и ярких управленцев, которым важно быть в движении, в поиске, в команде. Люди со свежим и нестандартным взглядом сейчас особенно необходимы, чтобы вывести на новый уровень стратегические проекты развития, возглавить перемены в экономике, социальной сфере, госуправлении. Ежегодно у Подмосковья серьезное представительство в конкурсе и достойные результаты. На этот раз в окружной финал ЦФО пробились более 190 наших участников, а в суперфинал вышли 18. Это рекорд для региона!" - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Очные финалы пятого конкурса "Лидеры России" проходили с сентября по ноябрь в 7 федеральных округах, а также в новых регионах РФ. Эксперты оценивали, как участники проявляют себя в разных управленческих ролях: организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора, коммуникатора. В течение конкурсных испытаний участники решали управленческие задачи и демонстрировали навыки, необходимые в практике руководителей. На окружной финал ЦФО было подано свыше 50 тысяч заявок, в том числе из более 20 зарубежных стран.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоРоссияАндрей ВоробьевПредприниматели"Лидеры России"АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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