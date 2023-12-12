В суперфинал конкурса "Лидеры России" вышли 18 представителей Подмосковья
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиПутевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья
Путевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Путевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.
Финал конкурса в ЦФО завершился накануне в Москве, всего право участвовать в суперфинале, который пройдет в феврале, получили 112 управленцев из ЦФО и 4 представителя зарубежных стран. В ходе финальных состязаний управленцы провели свыше 400 мастер-классов "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры" для школьников, поучаствовали в оценочных испытаниях, получили более 150 консультаций экспертов кадрового агентства АНО "Россия – страна возможностей", прошли около 150 собеседований с работодателями – партнерами конкурса.
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиПутевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья
Путевки в суперфинал V конкурса "Лидеры России" получили 18 представителей Подмосковья
"Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Он проходит с 2017 года и объединяет инициативных и ярких управленцев, которым важно быть в движении, в поиске, в команде. Люди со свежим и нестандартным взглядом сейчас особенно необходимы, чтобы вывести на новый уровень стратегические проекты развития, возглавить перемены в экономике, социальной сфере, госуправлении. Ежегодно у Подмосковья серьезное представительство в конкурсе и достойные результаты. На этот раз в окружной финал ЦФО пробились более 190 наших участников, а в суперфинал вышли 18. Это рекорд для региона!" - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Очные финалы пятого конкурса "Лидеры России" проходили с сентября по ноябрь в 7 федеральных округах, а также в новых регионах РФ. Эксперты оценивали, как участники проявляют себя в разных управленческих ролях: организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора, коммуникатора. В течение конкурсных испытаний участники решали управленческие задачи и демонстрировали навыки, необходимые в практике руководителей. На окружной финал ЦФО было подано свыше 50 тысяч заявок, в том числе из более 20 зарубежных стран.