https://ria.ru/20231212/lavrov-1915325825.html
Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии
Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2023
Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 декабря в Москве примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, заявила... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:10
2023-12-12T15:10
2023-12-12T15:34
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 декабря в Москве примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "14-15 декабря в Москве состоится совместное заседание коллегий МИД РФ и Белоруссии под председательством Сергея Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника", - сказала она на брифинге во вторник.Также, по словам представителя МИД, в рамках заседания планируют рассмотреть вопросы политического, торгово-экономического взаимодействия РФ и Белоруссии со странами Азии, Латинской Америки, Африки, Карибского бассейна, а также тематику евразийской безопасности, добавила она.По итогам заседания планируется подписание ряда совместных документов, включая программу согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 гг., отметила Захарова.
https://ria.ru/20231212/protokol-1915257443.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Сергей Алейник
Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии
Лавров 14-15 декабря примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии