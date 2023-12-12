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Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2023
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15:10 12.12.2023 (обновлено: 15:34 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/lavrov-1915325825.html
Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии
Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2023
Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 декабря в Москве примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, заявила... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:10
2023-12-12T15:34
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россия
белоруссия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 декабря в Москве примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "14-15 декабря в Москве состоится совместное заседание коллегий МИД РФ и Белоруссии под председательством Сергея Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника", - сказала она на брифинге во вторник.Также, по словам представителя МИД, в рамках заседания планируют рассмотреть вопросы политического, торгово-экономического взаимодействия РФ и Белоруссии со странами Азии, Латинской Америки, Африки, Карибского бассейна, а также тематику евразийской безопасности, добавила она.По итогам заседания планируется подписание ряда совместных документов, включая программу согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 гг., отметила Захарова.
https://ria.ru/20231212/protokol-1915257443.html
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россия, белоруссия, москва, сергей лавров, мария захарова, сергей алейник
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Сергей Алейник
Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии

Лавров 14-15 декабря примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 декабря в Москве примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"14-15 декабря в Москве состоится совместное заседание коллегий МИД РФ и Белоруссии под председательством Сергея Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника", - сказала она на брифинге во вторник.
Также, по словам представителя МИД, в рамках заседания планируют рассмотреть вопросы политического, торгово-экономического взаимодействия РФ и Белоруссии со странами Азии, Латинской Америки, Африки, Карибского бассейна, а также тематику евразийской безопасности, добавила она.
По итогам заседания планируется подписание ряда совместных документов, включая программу согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 гг., отметила Захарова.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМоскваСергей ЛавровМария ЗахароваСергей Алейник
 
 
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