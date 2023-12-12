https://ria.ru/20231212/lavrov-1915325825.html

Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии

Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2023

Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 декабря в Москве примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, заявила... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:10

2023-12-12T15:10

2023-12-12T15:34

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 декабря в Москве примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "14-15 декабря в Москве состоится совместное заседание коллегий МИД РФ и Белоруссии под председательством Сергея Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника", - сказала она на брифинге во вторник.Также, по словам представителя МИД, в рамках заседания планируют рассмотреть вопросы политического, торгово-экономического взаимодействия РФ и Белоруссии со странами Азии, Латинской Америки, Африки, Карибского бассейна, а также тематику евразийской безопасности, добавила она.По итогам заседания планируется подписание ряда совместных документов, включая программу согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 гг., отметила Захарова.

https://ria.ru/20231212/protokol-1915257443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, москва, сергей лавров, мария захарова, сергей алейник