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Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 12.12.2023
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12:01 12.12.2023 (обновлено: 12:39 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/lavrov-1915264046.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 12.12.2023
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан провели беседу по телефону 11 декабря, обсудили ситуацию в зоне... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:01
2023-12-12T12:39
россия
иран
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан провели беседу по телефону 11 декабря, обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и подчеркнули важность помощи гражданским, мобилизации в этих целях авторитета ООН, сообщили в российском дипведомстве."Отдельное внимание было уделено текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена обоюдная обеспокоенность его продолжающейся эскалацией и ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Акцентирована важность незамедлительного прекращения огня и оказания срочной помощи пострадавшему гражданскому населению, а также мобилизации в этих целях авторитета ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В министерстве добавили, что стороны так же обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов встречи президентов двух стран."Условлено ускорить работу над завершением согласования нового "большого" межгосударственного договора, который находится в высокой степени готовности", - отметили в МИД РФ.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231207/diplomatiya-1914146049.html
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россия, иран, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, владимир путин
Россия, Иран, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Владимир Путин
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт

МИД: Лавров обсудил с коллегой из Ирана палестино-израильский конфликт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан провели беседу по телефону 11 декабря, обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и подчеркнули важность помощи гражданским, мобилизации в этих целях авторитета ООН, сообщили в российском дипведомстве.
"Отдельное внимание было уделено текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена обоюдная обеспокоенность его продолжающейся эскалацией и ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Акцентирована важность незамедлительного прекращения огня и оказания срочной помощи пострадавшему гражданскому населению, а также мобилизации в этих целях авторитета ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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В министерстве добавили, что стороны так же обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов встречи президентов двух стран.
"Условлено ускорить работу над завершением согласования нового "большого" межгосударственного договора, который находится в высокой степени готовности", - отметили в МИД РФ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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