https://ria.ru/20231212/kulturnye_sobytiya-1915402442.html

Проект "Музейная зима в Туле" объединит более 140 культурных событий

Проект "Музейная зима в Туле" объединит более 140 культурных событий - РИА Новости, 12.12.2023

Проект "Музейная зима в Туле" объединит более 140 культурных событий

Свыше 140 крупных культурных событий, в числе которых рождественский бал в Богородицком дворце-музее, музыкальные спектакли в музее-усадьбе "Ясная Поляна" и... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:56

2023-12-12T19:56

2023-12-12T19:56

тульская область

тульская область

тула

культура

мероприятия

музеи

ясная поляна

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ТУЛА, 12 дек – РИА Новости. Свыше 140 крупных культурных событий, в числе которых рождественский бал в Богородицком дворце-музее, музыкальные спектакли в музее-усадьбе "Ясная Поляна" и фестиваль креативны елок, вошли в проект "Музейная зима в Туле", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. ""Музейная зима в Туле” – знаковый проект для области. Его девиз: "Отдыхай и познавай!". Именно культурно-познавательные программы с посещением наших уникальных музеев и исторических мест привлекают туристов самого разного возраста", – приводят в пресс-службе слова министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной. "Музейная зима в Туле" пройдет во всех 122 музеях Тулы и области. В программе – более 140 мероприятий в музейно-выставочных и культурных пространствах, усадьбах, ремесленных дворах и достопримечательных местах. Старт проекту будет дан в Фонде искусств – новом музейно-выставочном пространстве в здании фондохранилища регионального Музейного объединения, построенном по инициативе губернатора Алексея Дюмина, которую поддержал президент РФ Владимир Путин. Кроме высокотехнологичных условий для хранения уникальных коллекций музейного объединения здесь созданы современные выставочные пространства. Первой начнет работу выставка "Шедевры XX века". На открытии Фонда состоится праздник у музейной елки. Она украшена 122 шарами, на каждом их которых изображен один из музеев региона. Новогодние елки, оформленные в оригинальной тематике, будут установлены во всех тульских музеях, отметили в пресс-службе. Там добавили, что специально для проекта "Музейная зима в Туле" ведущие федеральные музеи подготовили новые выставочные проекты. В регионе можно будет увидеть выставки Бахрушинского и Политехнического музеев, Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Всероссийского музея декоративного искусства, Государственного исторического музея и Музея современной истории. В Музейном квартале Тулы организован конкурс креативных ёлок. Тематические зимние выставки, театрализованные представления, мастер-классы и экскурсии пройдут в музее-усадьбе "Ясная Поляна" и музее-заповеднике "Куликово поле", в усадьбах Мосоловых и Мирковича, музеях оружия, пряников и самоваров. Рождественский бал можно будет посетить в Богородицком дворце и Доме Дворянского собрания. По словам собеседника агентства, "Музейная зима в Туле" – продолжение ставшего популярным среди туляков и туристов проекта "Музейное лето в Туле", который был инициирован губернатором Алексеем Дюминым. С мая по сентябрь учреждения культуры третьей музейной столицы в его рамках посетили более 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20231209/proekt-1914831246.html

тульская область

тула

ясная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, тула, культура, мероприятия, музеи, ясная поляна