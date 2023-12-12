https://ria.ru/20231212/kuban-1915201359.html

Глава Кубани поручил оснастить колледжи новой материально-технической базой

Глава Кубани поручил оснастить колледжи новой материально-технической базой - РИА Новости, 12.12.2023

Глава Кубани поручил оснастить колледжи новой материально-технической базой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил субсидировать оснащение средне-специальных учебных заведений новейшей материально-технической базой... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T01:09

2023-12-12T01:09

2023-12-12T01:09

краснодарский край

россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576858807_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_f8e559e1e3b8e2b8791e74bbaef8528c.jpg

КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил субсидировать оснащение средне-специальных учебных заведений новейшей материально-технической базой для подготовки кадров в промышленной сфере, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Необходимо оснащение средне-специальных учебных заведений новейшей материально-технической базой. Это позволит готовить квалифицированных специалистов для современных производств… Необходимо решать кадровый вопрос прямо сейчас, потом будет поздно. Он уже стоит остро – на предприятиях открыто 4,6 тысячи вакансий. Нужно скоординировать работу по всем направлениям. Власть, бизнес и образование должны параллельно выстраивать политику занятости. Уже при наборе абитуриентов на новые специальности должно быть понятно, куда, на какие предприятия они пойдут работать, какую поддержку и зарплату получат", - передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на совещании по развитию промышленного потенциала с участием замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных. Отмечается, что губернатор также поддержал субсидирование оборудования и оснащения классов для подготовки кадров в промышленной сфере. Также он поручил просчитать ресурсы для создания в крае десяти учебных площадок по принципу федеральной программы "Профессионалитет". Беспрозванных добавил, что в России востребованы специалисты со средним профобразованием. По его словам, на Кубани наибольший спрос в обрабатывающей промышленности - до 2030 года он составит не менее 18,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html

https://ria.ru/20231204/kuban-1913764952.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодарский край, вениамин кондратьев