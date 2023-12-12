https://ria.ru/20231212/kuban-1915201359.html
Глава Кубани поручил оснастить колледжи новой материально-технической базой
Глава Кубани поручил оснастить колледжи новой материально-технической базой - РИА Новости, 12.12.2023
Глава Кубани поручил оснастить колледжи новой материально-технической базой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил субсидировать оснащение средне-специальных учебных заведений новейшей материально-технической базой... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T01:09
2023-12-12T01:09
2023-12-12T01:09
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КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил субсидировать оснащение средне-специальных учебных заведений новейшей материально-технической базой для подготовки кадров в промышленной сфере, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Необходимо оснащение средне-специальных учебных заведений новейшей материально-технической базой. Это позволит готовить квалифицированных специалистов для современных производств… Необходимо решать кадровый вопрос прямо сейчас, потом будет поздно. Он уже стоит остро – на предприятиях открыто 4,6 тысячи вакансий. Нужно скоординировать работу по всем направлениям. Власть, бизнес и образование должны параллельно выстраивать политику занятости. Уже при наборе абитуриентов на новые специальности должно быть понятно, куда, на какие предприятия они пойдут работать, какую поддержку и зарплату получат", - передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на совещании по развитию промышленного потенциала с участием замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных. Отмечается, что губернатор также поддержал субсидирование оборудования и оснащения классов для подготовки кадров в промышленной сфере. Также он поручил просчитать ресурсы для создания в крае десяти учебных площадок по принципу федеральной программы "Профессионалитет". Беспрозванных добавил, что в России востребованы специалисты со средним профобразованием. По его словам, на Кубани наибольший спрос в обрабатывающей промышленности - до 2030 года он составит не менее 18,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html
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россия, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Глава Кубани поручил оснастить колледжи новой материально-технической базой
Глава Кубани поручил оснастить колледжи новой материально-технической базой
КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил субсидировать оснащение средне-специальных учебных заведений новейшей материально-технической базой для подготовки кадров в промышленной сфере, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Необходимо оснащение средне-специальных учебных заведений новейшей материально-технической базой. Это позволит готовить квалифицированных специалистов для современных производств… Необходимо решать кадровый вопрос прямо сейчас, потом будет поздно. Он уже стоит остро – на предприятиях открыто 4,6 тысячи вакансий. Нужно скоординировать работу по всем направлениям. Власть, бизнес и образование должны параллельно выстраивать политику занятости. Уже при наборе абитуриентов на новые специальности должно быть понятно, куда, на какие предприятия они пойдут работать, какую поддержку и зарплату получат", - передает пресс-служба слова Кондратьева, сказанные на совещании по развитию промышленного потенциала с участием замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных.
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Отмечается, что губернатор также поддержал субсидирование оборудования и оснащения классов для подготовки кадров в промышленной сфере. Также он поручил просчитать ресурсы для создания в крае десяти учебных площадок по принципу федеральной программы "Профессионалитет".
Беспрозванных добавил, что в России востребованы специалисты со средним профобразованием. По его словам, на Кубани наибольший спрос в обрабатывающей промышленности - до 2030 года он составит не менее 18,6 тысячи человек.
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