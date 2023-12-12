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ВСУ бьют по мирным жителям из-за провала контрнаступления, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 12.12.2023 (обновлено: 12:48 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/kontrnastuplenie-1915268535.html
ВСУ бьют по мирным жителям из-за провала контрнаступления, заявил Мирошник
ВСУ бьют по мирным жителям из-за провала контрнаступления, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.12.2023
ВСУ бьют по мирным жителям из-за провала контрнаступления, заявил Мирошник
Украинские формирования на фоне провала контрнаступления переключились на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в зоне спецоперации и... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:16
2023-12-12T12:48
специальная военная операция на украине
родион мирошник
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские формирования на фоне провала контрнаступления переключились на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в зоне спецоперации и в ближайших регионах РФ, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. "Потерпев поражение и понеся существенные потери на поле боя, украинские вооруженные формирования по указанию своей политической власти перенаправляют свои военные возможности на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Эти факты зафиксированы практически во всех российских регионах, прилегающих к линии соприкосновения и украинской границе", - заявил Мирошник на брифинге. Киев также занимается организацией "террористической деятельности против общественно значимых персон", пытаясь повлиять на настроения среди жителей России. На территории, остающейся пока под контролем киевского режима, предпринимаются шаги "по установлению диктаторского режима", отметил Мирошник. По его словам, анализ "характера наносимых ударов, применяемого вооружения и методов, используемых украинскими боевиками," разрешает уверенно говорить, что убийство гражданских лиц, разрушение гражданской инфраструктуры ведутся "целенаправленно, с четким осознанием последствий". Это можно трактовать как "преступные действия киевского режима в отношении мирных граждан", добавил посол. Он подчеркнул, что боевики Киева для убийства мирных граждан, ударов по больницам и школам "используют навыки, которым их активно обучают западные инструкторы". При этом обучение и вооружение боевиков оплачиваются за счет налогоплательщиков из стран Запада."Это особенно важно понимать сейчас, когда Зеленский обивает пороги конгресса Соединенных Штатов Америки, выпрашивая очередные средства на продолжение кровопролития на территории Украины и близлежащих российских регионов", - отметил Мирошник.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". По данным Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
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родион мирошник, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ бьют по мирным жителям из-за провала контрнаступления, заявил Мирошник

Посол Мирошник: ВСУ бьют по мирным жителям из-за провала контрнаступления

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские формирования на фоне провала контрнаступления переключились на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в зоне спецоперации и в ближайших регионах РФ, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
"Потерпев поражение и понеся существенные потери на поле боя, украинские вооруженные формирования по указанию своей политической власти перенаправляют свои военные возможности на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Эти факты зафиксированы практически во всех российских регионах, прилегающих к линии соприкосновения и украинской границе", - заявил Мирошник на брифинге.
Киев также занимается организацией "террористической деятельности против общественно значимых персон", пытаясь повлиять на настроения среди жителей России. На территории, остающейся пока под контролем киевского режима, предпринимаются шаги "по установлению диктаторского режима", отметил Мирошник.
По его словам, анализ "характера наносимых ударов, применяемого вооружения и методов, используемых украинскими боевиками," разрешает уверенно говорить, что убийство гражданских лиц, разрушение гражданской инфраструктуры ведутся "целенаправленно, с четким осознанием последствий". Это можно трактовать как "преступные действия киевского режима в отношении мирных граждан", добавил посол. Он подчеркнул, что боевики Киева для убийства мирных граждан, ударов по больницам и школам "используют навыки, которым их активно обучают западные инструкторы". При этом обучение и вооружение боевиков оплачиваются за счет налогоплательщиков из стран Запада.
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"Это особенно важно понимать сейчас, когда Зеленский обивает пороги конгресса Соединенных Штатов Америки, выпрашивая очередные средства на продолжение кровопролития на территории Украины и близлежащих российских регионов", - отметил Мирошник.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
По данным Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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