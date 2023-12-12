https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915329953.html
Путин провел встречу с членами Конституционного суда
Путин провел встречу с членами Конституционного суда - РИА Новости, 12.12.2023
Путин провел встречу с членами Конституционного суда
Владимир Путин провел встречу с судьями Конституционного суда, посвященную 30-летию принятия Основного закона России, и поздравил граждан страны с этим юбилеем. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:27
2023-12-12T15:27
2023-12-12T16:58
россия
день конституции в россии
политика
владимир путин
конституционный суд рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с судьями Конституционного суда, посвященную 30-летию принятия Основного закона России, и поздравил граждан страны с этим юбилеем."Хочу поздравить вас и всех граждан России с тридцатилетием принятия Конституции нашей страны", — сказал президент.Основной закон принимали в непростых условиях, но люди, работавшие над документом, нашли в себе мужество выйти на референдум и принять его, напомнил глава государства. Это позволило сохранить страну, подчеркнул российский лидер."И эта существенная роль так и продолжает доминировать, имею в виду, что главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод и интересов наших граждан", — добавил Путин.Он согласился с мнением председателя КС Валерия Зорькина, что Конституция — это живой организм, именно с этим связано принятие поправок в 2020 году. Это подтверждает, что Основной закон работает, помогает государству, людям и стабилизирует страну.Конституцию России приняли всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915144994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день конституции в россии, политика, владимир путин, конституционный суд рф
Россия, День Конституции в России, Политика, Владимир Путин, Конституционный суд РФ
Путин провел встречу с членами Конституционного суда
Путин поздравил россиян с 30-летием со дня принятия Конституции