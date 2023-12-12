https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915329953.html

Путин провел встречу с членами Конституционного суда

Путин провел встречу с членами Конституционного суда - РИА Новости, 12.12.2023

Путин провел встречу с членами Конституционного суда

Владимир Путин провел встречу с судьями Конституционного суда, посвященную 30-летию принятия Основного закона России, и поздравил граждан страны с этим юбилеем. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:27

2023-12-12T15:27

2023-12-12T16:58

россия

день конституции в россии

политика

владимир путин

конституционный суд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с судьями Конституционного суда, посвященную 30-летию принятия Основного закона России, и поздравил граждан страны с этим юбилеем."Хочу поздравить вас и всех граждан России с тридцатилетием принятия Конституции нашей страны", — сказал президент.Основной закон принимали в непростых условиях, но люди, работавшие над документом, нашли в себе мужество выйти на референдум и принять его, напомнил глава государства. Это позволило сохранить страну, подчеркнул российский лидер."И эта существенная роль так и продолжает доминировать, имею в виду, что главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод и интересов наших граждан", — добавил Путин.Он согласился с мнением председателя КС Валерия Зорькина, что Конституция — это живой организм, именно с этим связано принятие поправок в 2020 году. Это подтверждает, что Основной закон работает, помогает государству, людям и стабилизирует страну.Конституцию России приняли всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915144994.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, день конституции в россии, политика, владимир путин, конституционный суд рф