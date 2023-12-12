Эксперт: Кишинев хочет урегулировать приднестровский конфликт чужими руками
Эксперт: Кишинев хочет решить приднестровский конфликт чужими руками
© Sputnik / Родион Прока
Здание правительства республики Молдова в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Кишинёв не в состоянии сам урегулировать приднестровский конфликт, хочет это сделать чужими руками, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан увязал решение проблемы Приднестровья с выводом войск РФ с Украины.
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"Это – старая кишинёвская тактика. А именно: чужими руками решать свои проблемы и получать навар. Так же было, когда по требованию молдавских властей на границе ПМР и Украины развернули под эгидой евроструктур миссию EUBAM. В её функции входил "мониторинг" границы на предмет контрабанды, которую, как утверждал Кишинёв, постоянно гонят через Приднестровье, что якобы даёт доходы "сепаратистскому режиму Тирасполя", - сказал Сафонов.
Он напомнил, что прошло много лет, а фактов контрабанды выявить не удалось. По его мнению, таким образом молдавские националисты пытались поссорить Приднестровье и Украину, а также поставить приднестровцев под контроль с помощью украинцев.
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"Можно с уверенностью утверждать, что за такой активностью властей Молдавии и тогда, и сейчас стоит Румыния. Румыны в свою очередь хотят использовать Кишинёв для того, чтобы его руками подчинить ПМР, а затем присоединить к себе оба берега Днестра и воссоздать разгромленную в 1944 году Красной Армией "Великую Румынию", - отметил собеседник агентства.
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"А кишинёвские чиновники порой повторяют чужие заготовки, не понимая, что их самих используют. Это и для Украины повод насторожиться и не забывать, как в нулевые годы Румыния "отжала" у Украины газоносный шельф в районе острова Змеиный. Впрочем, у украинцев немало опытных политиков, прекрасно понимающих, чего ждать от политических шулеров из-за Прута", - подчеркнул Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.