https://ria.ru/20231212/konflikt-1915399813.html

Эксперт: Кишинев хочет урегулировать приднестровский конфликт чужими руками

Эксперт: Кишинев хочет урегулировать приднестровский конфликт чужими руками - РИА Новости, 12.12.2023

Эксперт: Кишинев хочет урегулировать приднестровский конфликт чужими руками

Кишинёв не в состоянии сам урегулировать приднестровский конфликт, хочет это сделать чужими руками, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:34

2023-12-12T19:34

2023-12-12T19:34

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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Кишинёв не в состоянии сам урегулировать приднестровский конфликт, хочет это сделать чужими руками, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан увязал решение проблемы Приднестровья с выводом войск РФ с Украины. "Это – старая кишинёвская тактика. А именно: чужими руками решать свои проблемы и получать навар. Так же было, когда по требованию молдавских властей на границе ПМР и Украины развернули под эгидой евроструктур миссию EUBAM. В её функции входил "мониторинг" границы на предмет контрабанды, которую, как утверждал Кишинёв, постоянно гонят через Приднестровье, что якобы даёт доходы "сепаратистскому режиму Тирасполя", - сказал Сафонов. Он напомнил, что прошло много лет, а фактов контрабанды выявить не удалось. По его мнению, таким образом молдавские националисты пытались поссорить Приднестровье и Украину, а также поставить приднестровцев под контроль с помощью украинцев. "Можно с уверенностью утверждать, что за такой активностью властей Молдавии и тогда, и сейчас стоит Румыния. Румыны в свою очередь хотят использовать Кишинёв для того, чтобы его руками подчинить ПМР, а затем присоединить к себе оба берега Днестра и воссоздать разгромленную в 1944 году Красной Армией "Великую Румынию", - отметил собеседник агентства. Он уверен в том, что в Бухаресте никогда не забывали о том, что когда-то в состав "Великой Румынии" входили не только современные Молдавия и Приднестровье, но и причерноморская Южная Бессарабия и Одесса. "А кишинёвские чиновники порой повторяют чужие заготовки, не понимая, что их самих используют. Это и для Украины повод насторожиться и не забывать, как в нулевые годы Румыния "отжала" у Украины газоносный шельф в районе острова Змеиный. Впрочем, у украинцев немало опытных политиков, прекрасно понимающих, чего ждать от политических шулеров из-за Прута", - подчеркнул Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913960100.html

https://ria.ru/20231205/fermery-1913860898.html

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в мире, молдавия, дорин речан, кишинев, украина