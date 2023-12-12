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В США отсидевший 27 лет по ошибке мужчина потребовал компенсацию - РИА Новости, 12.12.2023
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13:38 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/kompensatsiya-1915299128.html
В США отсидевший 27 лет по ошибке мужчина потребовал компенсацию
В США отсидевший 27 лет по ошибке мужчина потребовал компенсацию - РИА Новости, 12.12.2023
В США отсидевший 27 лет по ошибке мужчина потребовал компенсацию
Американец, по ошибке отсидевший 27 лет в тюрьме, подал в суд на город Нью-Йорк и двух бывших детективов, требуя возмещения в размере 50 миллионов долларов за... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:38
2023-12-12T13:38
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американец, по ошибке отсидевший 27 лет в тюрьме, подал в суд на город Нью-Йорк и двух бывших детективов, требуя возмещения в размере 50 миллионов долларов за нанесенный ему психологический ущерб, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Как сообщается, Томас Малик был приговорен к тюремному заключению по делу о жестоком убийстве продавца жетонов на метро в 1995 году. Наряду с ним к отбыванию срока в исправительном учреждении приговорили еще двух человек. В 2022 году прокуратура сняла обвинения с заключенных и постановила, что вынесенные им приговоры были основаны на ложных показаниях и недостоверных доказательствах. "Малик добивается возмещения ущерба за злоупотребление служебными полномочиями, из-за которого он провёл почти 27 лет в тюрьме, а также за психологические и телесные травмы, полученные им за время заключения", - приводит агентство слова двух адвокатов мужчины. В Нью-Йоркском юридическом департаменте заявили, что рассмотрят иск Малика.
https://ria.ru/20231111/ssha-1908857444.html
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В США отсидевший 27 лет по ошибке мужчина потребовал компенсацию

AP: отсидевший по ошибке мужчина потребовал от Нью-Йорка 50 миллионов долларов

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении
Охранник на службе в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американец, по ошибке отсидевший 27 лет в тюрьме, подал в суд на город Нью-Йорк и двух бывших детективов, требуя возмещения в размере 50 миллионов долларов за нанесенный ему психологический ущерб, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщается, Томас Малик был приговорен к тюремному заключению по делу о жестоком убийстве продавца жетонов на метро в 1995 году. Наряду с ним к отбыванию срока в исправительном учреждении приговорили еще двух человек. В 2022 году прокуратура сняла обвинения с заключенных и постановила, что вынесенные им приговоры были основаны на ложных показаниях и недостоверных доказательствах.
«
"Малик добивается возмещения ущерба за злоупотребление служебными полномочиями, из-за которого он провёл почти 27 лет в тюрьме, а также за психологические и телесные травмы, полученные им за время заключения", - приводит агентство слова двух адвокатов мужчины.
В Нью-Йоркском юридическом департаменте заявили, что рассмотрят иск Малика.
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