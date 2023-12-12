https://ria.ru/20231212/kitayskie_smartfony-1915090234.html

Какие китайские мобильные телефоны выбрать в подарок на Новый год

Какие китайские мобильные телефоны выбрать в подарок на Новый год - РИА Новости, 12.12.2023

Какие китайские мобильные телефоны выбрать в подарок на Новый год

В последние годы популярность китайских брендов смартфонов на отечественном рынке возрастает. Бренды из Поднебесной предлагают инновационные, качественные... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:45

2023-12-12T18:45

2023-12-12T18:45

мобильные телефоны

подарки

новый год

технологии

китай

смартфоны

общество

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В последние годы популярность китайских брендов смартфонов на отечественном рынке возрастает. Бренды из Поднебесной предлагают инновационные, качественные варианты со стильным, разнообразным дизайном и по доступной цене. Такой вариант гаджета станет практичным и полезным подарком на Новый год. Обзор китайских смартфонов — в материале РИА Новости.ОPPOOPPO — инновационная компания в области интеллектуальных устройств. Была основана в 2004 году, а уже в 2008 году представила свой первый мобильный телефон с необычным "улыбающимся" дизайном – OPPO Smiley Face (Улыбающееся лицо). Продукты этого бренда сочетают в себе передовые технологические возможности, простоту использования, функциональность и современный дизайн. В настоящее время OPPO входит в холдинг OPLUS.OPPO Find N3 FlipНовая складная модель OPPO начала официально продаваться в России неделю назад. Компактный и стильный дизайн подойдет тем, кто любит выделяться из толпы. С помощью большого вертикального внешнего экрана можно быстро решить основные задачи и даже сделать селфи не раскрывая смартфон. Система из трех камер обеспечит высокое качество фото вне зависимости от окружающих условий, а высокая надежность, протестированная в независимых лабораториях, позволит не беспокоиться о сохранности смартфона.OPPO Reno10Среднебюджетная модель, предназначенная для любителей портретной съемки. В ней используется система из трех камер: 64 Мп основная камера, 32 Мп портретная камера с телеобъективом и 8 Мп сверхширокоугольный модуль. Просматривать отснятые фото можно на большом и четком экране с высокой частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. У модели емкий аккумулятор на 5 000 мА•ч и поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.vivoКомпания vivo является одним из самых крупных производителей смартфонов по всему миру. На отечественный рынок девайсы бренда поступили с 2017 года. Компания осуществляет разработку смартфонов и аксессуаров к ним, также производит программное обеспечение и электронные сервисы. В настоящее время в линейке товаров бренда представлены смартфоны, которые ориентированы на качественную фотосъемку с продвинутым функционалом и с модным дизайном.vivo V29Новые смартфоны V29 позволяют профессионально заниматься фотосъемкой: усовершенствованная Аура подсветка 2.0 диаметром 15,6 миллиметра позволяет снимать портреты студийного качества, интеллектуально регулируя цветовую температуру кадра, и 50 Мп селфи-камера с автофокусом создает качественные селфи. Также модель V29 имеет изогнутый 120 ГЦ AMOLED-дисплей (дисплей с активной матрицей с органическими светодиодами) и оригинальный дизайн. В оформлении смартфона использовано антибликовое покрытие с бархатистой поверхностью. Аккумулятор новинки имеет мощность 80 Вт и емкость 4600 мАч обеспечивают быструю и безопасную зарядку.InfinixInfinix Mobile является дочерней компанией холдинга Transsion Holdings из Китая. Бренд был создан в 2013 году совместно с мобильным оператором из Африки MTN. На российском рынке смартфоны компании появились в 2020 году, дебютировав с моделью Infinix ZERO 8. Сейчас компания осуществляет продажу четырех серий смартфонов – ZERO, NOTE, HOT и SMART. Компания берет фокус на разработку передовых технологий в мобильных устройствах, уделяя внимание высокой производительности и надежности.ZERO 30 4GДанная модель смартфона подойдет тем, кто любит много фотографировать, снимать видео и влоги. Разрешение фронтальной камеры устройства составляет 50 Мп, а основной 108 Мп. Такие характеристики позволяют устройству делать качественные снимки и снимать видео в 2К. Смартфон имеет 6-нм процессор MediaTek Helio G99, а оперативная память устройства составляет 8 гигабайт, которые могут быть расширены до 16 гигабайт.HOT 40 ProСмартфон HOT 40 Pro оснащен 6,78-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1080x2460 пикселей с частотой обновления 120 Гц.Данная модель имеет процессор MediaTek Helio G99 и восемь гигабайт оперативной памяти LPDDR4X, а также накопитель UFS 2.2 на 128 или 256 гигабайт. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а фронтальная 32 Мп. Модель поддерживает карты microSD объемом до 1 ТБ.realmerealme — бренд, который производит смартфоны и умные устройства. Китайская компания существует на рынке с 2018 года и основана Скай Ли. Компания ориентирована на молодых людей, она предлагает продвинутые устройства в разных ценовых категориях, стремясь делать высокие технологии доступными широкому кругу потребителей.realme 11Данная модель смартфона отличается высокой производительностью. Устройство обладает быстрой зарядкой 67 Вт, также имеет камеру 108 Мп. Емкость аккумулятора данной модели достигает 5000 мАч. Оперативная память вмещает восемь гигабайт.realme С55Смартфон этой модели обладает обширным объемом накопителя — 256 гигабайт, а динамическая оперативная память достигает 16 гигабайт. Устройство имеет камеру большого разрешения 64 Мп с AI алгоритмами обработки фотографий. В комплекте к смартфону прилагается зарядка SUPERVOOC, мощность которой составляет 33 Вт, а аккумулятор имеет емкость 5000 мАч.itelКитайская компания itel - является производителем мобильных телефонов и смартфонов. Бренд был основан в марте 2007 года как дочерняя компания Transsion Holdings. У фирмы есть свои научно-исследовательские центры и заводы на территории Китая и Африки. На российском рынке компания представила свою продукцию в 2018 году – здесь представлены кнопочные телефоны, смартфоны эконом-сегмента и аксессуары данного бренда.А70Смартфон этой модели имеет емкий аккумулятор на 5000 мАч, разъем type-C и большой экран 6,6” HD+. Благодаря функции "Power Marathon" (Силовой марафон), которая включает три энергосберегающих решения, обеспечено круглосуточное использование аккумулятора. В декабре смартфон поступит в продажу в трех версиях: 256 гигабайта + 4 гигабайта, 128 гигабайта + 3 гигабайта и 64 гигабайта + 3 гигабайта.S23+Данное устройство имеет изогнутый FHD+ Amoled экран, который впервые встречается среди бюджетных смартфонов. В наличии также большая встроенная память 256 гигабайт, а объем оперативной памяти составляет восемь гигабайт с возможностью расширения до 16 гигабайт с помощью технологии Memory Fusion (Слияние памяти). Разрешение камеры составляет 50 Мп, а фронтальной камеры – 32 Мп.BQBQ или BQ-mobile – это молодая отечественная компания, чье производство базируется в Китае. Фирма выпускает бюджетные мобильные телефоны, недорогие смартфоны, планшеты и аксессуары. Название бренда происходит от слов яркий и быстрый — bright&quick. На рынке продукция компании появилась в 2013 году и в настоящее время ее можно приобрести в сетевых магазинах бытовой техники, электроники, а также она доступна на маркетплейсах по всей территории страны и в СНГ.BQ 2455 Boom QuattroТелефон имеет диагональ экрана 2,4, а также емкий аккумулятор на 2700 мАч. В нем помещается четыре сим-карты, есть FM-радио и камера. Оперативная память устройства составляет 32 мегабайта, а вес всего 71 грамм.BQ 2457 JazzКнопочный телефон вмещает в себя возможности телефона и портативного MP3-плеера. Благодаря мощному динамику у устройства хорошая слышимость вызовов, разговоров по громкой связи. Также можно без потери качества слушать музыку и радиоэфиры на большой громкости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мобильные телефоны, подарки, новый год, технологии, китай, смартфоны, общество