Какие китайские мобильные телефоны выбрать в подарок на Новый год
В последние годы популярность китайских брендов смартфонов на отечественном рынке возрастает. Бренды из Поднебесной предлагают инновационные, качественные варианты со стильным, разнообразным дизайном и по доступной цене. Такой вариант гаджета станет практичным и полезным подарком на Новый год. Обзор китайских смартфонов — в материале РИА Новости.
ОPPO
OPPO — инновационная компания в области интеллектуальных устройств. Была основана в 2004 году, а уже в 2008 году представила свой первый мобильный телефон с необычным "улыбающимся" дизайном – OPPO Smiley Face (Улыбающееся лицо). Продукты этого бренда сочетают в себе передовые технологические возможности, простоту использования, функциональность и современный дизайн. В настоящее время OPPO входит в холдинг OPLUS.
Find N3 Flip Apps
Find N3 Flip Apps
OPPO Find N3 Flip
Новая складная модель OPPO начала официально продаваться в России неделю назад. Компактный и стильный дизайн подойдет тем, кто любит выделяться из толпы. С помощью большого вертикального внешнего экрана можно быстро решить основные задачи и даже сделать селфи не раскрывая смартфон. Система из трех камер обеспечит высокое качество фото вне зависимости от окружающих условий, а высокая надежность, протестированная в независимых лабораториях, позволит не беспокоиться о сохранности смартфона.
OPPO Reno10
Среднебюджетная модель, предназначенная для любителей портретной съемки. В ней используется система из трех камер: 64 Мп основная камера, 32 Мп портретная камера с телеобъективом и 8 Мп сверхширокоугольный модуль. Просматривать отснятые фото можно на большом и четком экране с высокой частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. У модели емкий аккумулятор на 5 000 мА•ч и поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Телефон OPPO Reno10
Телефон OPPO Reno10
vivo
Компания vivo является одним из самых крупных производителей смартфонов по всему миру. На отечественный рынок девайсы бренда поступили с 2017 года. Компания осуществляет разработку смартфонов и аксессуаров к ним, также производит программное обеспечение и электронные сервисы. В настоящее время в линейке товаров бренда представлены смартфоны, которые ориентированы на качественную фотосъемку с продвинутым функционалом и с модным дизайном.
Смартфон vivo V29
Смартфон vivo V29
vivo V29
Новые смартфоны V29 позволяют профессионально заниматься фотосъемкой: усовершенствованная Аура подсветка 2.0 диаметром 15,6 миллиметра позволяет снимать портреты студийного качества, интеллектуально регулируя цветовую температуру кадра, и 50 Мп селфи-камера с автофокусом создает качественные селфи. Также модель V29 имеет изогнутый 120 ГЦ AMOLED-дисплей (дисплей с активной матрицей с органическими светодиодами) и оригинальный дизайн. В оформлении смартфона использовано антибликовое покрытие с бархатистой поверхностью. Аккумулятор новинки имеет мощность 80 Вт и емкость 4600 мАч обеспечивают быструю и безопасную зарядку.
Infinix
Infinix Mobile является дочерней компанией холдинга Transsion Holdings из Китая. Бренд был создан в 2013 году совместно с мобильным оператором из Африки MTN. На российском рынке смартфоны компании появились в 2020 году, дебютировав с моделью Infinix ZERO 8. Сейчас компания осуществляет продажу четырех серий смартфонов – ZERO, NOTE, HOT и SMART. Компания берет фокус на разработку передовых технологий в мобильных устройствах, уделяя внимание высокой производительности и надежности.
Телефон Infinix ZERO 30 (4G), цвет Закатное золото
Телефон Infinix ZERO 30 (4G), цвет Закатное золото
ZERO 30 4G
Данная модель смартфона подойдет тем, кто любит много фотографировать, снимать видео и влоги. Разрешение фронтальной камеры устройства составляет 50 Мп, а основной 108 Мп. Такие характеристики позволяют устройству делать качественные снимки и снимать видео в 2К. Смартфон имеет 6-нм процессор MediaTek Helio G99, а оперативная память устройства составляет 8 гигабайт, которые могут быть расширены до 16 гигабайт.
Телефон Infinix HOT 40 Pro, цвет Золотой горизонт
Телефон Infinix HOT 40 Pro, цвет Золотой горизонт
HOT 40 Pro
Смартфон HOT 40 Pro оснащен 6,78-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1080x2460 пикселей с частотой обновления 120 Гц.
Данная модель имеет процессор MediaTek Helio G99 и восемь гигабайт оперативной памяти LPDDR4X, а также накопитель UFS 2.2 на 128 или 256 гигабайт. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а фронтальная 32 Мп. Модель поддерживает карты microSD объемом до 1 ТБ.
Данная модель имеет процессор MediaTek Helio G99 и восемь гигабайт оперативной памяти LPDDR4X, а также накопитель UFS 2.2 на 128 или 256 гигабайт. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а фронтальная 32 Мп. Модель поддерживает карты microSD объемом до 1 ТБ.
realme
realme — бренд, который производит смартфоны и умные устройства. Китайская компания существует на рынке с 2018 года и основана Скай Ли. Компания ориентирована на молодых людей, она предлагает продвинутые устройства в разных ценовых категориях, стремясь делать высокие технологии доступными широкому кругу потребителей.
Телефон realme 11 4G
Телефон realme 11 4G
realme 11
Данная модель смартфона отличается высокой производительностью. Устройство обладает быстрой зарядкой 67 Вт, также имеет камеру 108 Мп. Емкость аккумулятора данной модели достигает 5000 мАч. Оперативная память вмещает восемь гигабайт.
realme С55
Смартфон этой модели обладает обширным объемом накопителя — 256 гигабайт, а динамическая оперативная память достигает 16 гигабайт. Устройство имеет камеру большого разрешения 64 Мп с AI алгоритмами обработки фотографий. В комплекте к смартфону прилагается зарядка SUPERVOOC, мощность которой составляет 33 Вт, а аккумулятор имеет емкость 5000 мАч.
Телефон realme C55
Телефон realme C55
itel
Китайская компания itel - является производителем мобильных телефонов и смартфонов. Бренд был основан в марте 2007 года как дочерняя компания Transsion Holdings. У фирмы есть свои научно-исследовательские центры и заводы на территории Китая и Африки. На российском рынке компания представила свою продукцию в 2018 году – здесь представлены кнопочные телефоны, смартфоны эконом-сегмента и аксессуары данного бренда.
Телефон itel A70
Телефон itel A70
А70
Смартфон этой модели имеет емкий аккумулятор на 5000 мАч, разъем type-C и большой экран 6,6” HD+. Благодаря функции "Power Marathon" (Силовой марафон), которая включает три энергосберегающих решения, обеспечено круглосуточное использование аккумулятора. В декабре смартфон поступит в продажу в трех версиях: 256 гигабайта + 4 гигабайта, 128 гигабайта + 3 гигабайта и 64 гигабайта + 3 гигабайта.
S23+
Данное устройство имеет изогнутый FHD+ Amoled экран, который впервые встречается среди бюджетных смартфонов. В наличии также большая встроенная память 256 гигабайт, а объем оперативной памяти составляет восемь гигабайт с возможностью расширения до 16 гигабайт с помощью технологии Memory Fusion (Слияние памяти). Разрешение камеры составляет 50 Мп, а фронтальной камеры – 32 Мп.
Смартфон itel S23 plus
Смартфон itel S23 plus
BQ
BQ или BQ-mobile – это молодая отечественная компания, чье производство базируется в Китае. Фирма выпускает бюджетные мобильные телефоны, недорогие смартфоны, планшеты и аксессуары. Название бренда происходит от слов яркий и быстрый — bright&quick. На рынке продукция компании появилась в 2013 году и в настоящее время ее можно приобрести в сетевых магазинах бытовой техники, электроники, а также она доступна на маркетплейсах по всей территории страны и в СНГ.
© Фото : BQТелефон BQ 2455 Boom Quattro
© Фото : BQ
Телефон BQ 2455 Boom Quattro
BQ 2455 Boom Quattro
Телефон имеет диагональ экрана 2,4, а также емкий аккумулятор на 2700 мАч. В нем помещается четыре сим-карты, есть FM-радио и камера. Оперативная память устройства составляет 32 мегабайта, а вес всего 71 грамм.
© Фото : BQТелефон BQ 2457 Jazz
© Фото : BQ
Телефон BQ 2457 Jazz
BQ 2457 Jazz
Кнопочный телефон вмещает в себя возможности телефона и портативного MP3-плеера. Благодаря мощному динамику у устройства хорошая слышимость вызовов, разговоров по громкой связи. Также можно без потери качества слушать музыку и радиоэфиры на большой громкости.