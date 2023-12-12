https://ria.ru/20231212/kievstar-1915251428.html
Телекоммуникационная компания "Киевстар" подтвердила сбой в сети
Телекоммуникационная компания "Киевстар" подтвердила сбой в сети - РИА Новости, 12.12.2023
Телекоммуникационная компания "Киевстар" подтвердила сбой в сети
Украинская телеком-компания "Киевстар" официально подтвердила технический сбой и предложила абонентам временно перейти к другим национальным операторам... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:23
2023-12-12T11:23
2023-12-12T12:46
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киевстар
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинская телеком-компания "Киевстар" официально подтвердила технический сбой и предложила абонентам временно перейти к другим национальным операторам мобильной связи. "Сегодня произошел технический сбой в нашей сети, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступ к интернету... На момент устранения технических неполадок рекомендуем абонентам воспользоваться сервисом национального роуминга", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.Согласно украинскому законодательству, в случае сбоя в сети мобильной связи абоненты могут переключаться на любую доступную сеть другого оператора в рамках национального роуминга, который помимо "Киевстара" предоставляют Vodafone Украина и Lifecel. Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету.Позже министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что пользователи "Киевстара" не могут воспользоваться услугой внутреннего роуминга из-за продолжающегося сбоя. Так, по данным пресс-службы ведомства, роуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевстар
В мире, Украина, Киевстар
Телекоммуникационная компания "Киевстар" подтвердила сбой в сети
"Киевстар" подтвердила сбой в сети и предложила перейти к другим операторам
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинская телеком-компания "Киевстар" официально подтвердила технический сбой и предложила абонентам временно перейти к другим национальным операторам мобильной связи.
"Сегодня произошел технический сбой в нашей сети, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступ к интернету... На момент устранения технических неполадок рекомендуем абонентам воспользоваться сервисом национального роуминга", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
Согласно украинскому законодательству, в случае сбоя в сети мобильной связи абоненты могут переключаться на любую доступную сеть другого оператора в рамках национального роуминга, который помимо "Киевстара" предоставляют Vodafone Украина
и Lifecel. Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету.
Позже министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что пользователи "Киевстара" не могут воспользоваться услугой внутреннего роуминга из-за продолжающегося сбоя. Так, по данным пресс-службы ведомства, роуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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