https://ria.ru/20231212/kherson-1915296236.html

Украинские власти заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 12.12.2023

Украинские власти заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в своем Telegram-канале, что в подконтрольном Киеву городе... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:31

2023-12-12T13:31

2023-12-12T13:31

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в своем Telegram-канале, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне раздаются взрывы. Он заявил, что город снова подвергается ударам, и призвал жителей "покинуть улицы и оставаться в укрытиях". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231211/dnepropetrovsk-1915155556.html

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Кирилл Волков

в мире, херсон, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр