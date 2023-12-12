https://ria.ru/20231212/kherson-1915232825.html
ВСУ более 90 раз ударили по гражданским объектам в Херсонской области
ВСУ более 90 раз ударили по гражданским объектам в Херсонской области - РИА Новости, 12.12.2023
ВСУ более 90 раз ударили по гражданским объектам в Херсонской области
Киевский режим нанес 93 удара из ствольной артиллерии по гражданским объектам левого берега Днепра за сутки, сообщил журналистам во вторник источник, знакомый с РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:09
2023-12-12T10:09
2023-12-12T10:09
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 12 дек - РИА Новости. Киевский режим нанес 93 удара из ствольной артиллерии по гражданским объектам левого берега Днепра за сутки, сообщил журналистам во вторник источник, знакомый с ситуацией. "За сутки украинская армия выпустила по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 93 снаряда из ствольной артиллерии. 57 "прилетов" было днем и 36 попаданий ночью. Удары наносились по населенным пунктам области расположенным вдоль береговой линии включая Алешки, Новую Каховку, Саги", - уточнил собеседник агентства. Под огонь войск киевского режима также попали Каховка, Корсунка, Днепряны, Великая Лепетиха, Пролетарка, Голая Пристань. Есть ли разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения, уточняется.
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
днепр (город)
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ более 90 раз ударили по гражданским объектам в Херсонской области
ВСУ за сутки более 90 раз ударили по объектам левого берега Херсонщины