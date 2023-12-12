https://ria.ru/20231212/kherson-1915232825.html

ВСУ более 90 раз ударили по гражданским объектам в Херсонской области

ВСУ более 90 раз ударили по гражданским объектам в Херсонской области - РИА Новости, 12.12.2023

ВСУ более 90 раз ударили по гражданским объектам в Херсонской области

Киевский режим нанес 93 удара из ствольной артиллерии по гражданским объектам левого берега Днепра за сутки, сообщил журналистам во вторник источник, знакомый с РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:09

2023-12-12T10:09

2023-12-12T10:09

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 12 дек - РИА Новости. Киевский режим нанес 93 удара из ствольной артиллерии по гражданским объектам левого берега Днепра за сутки, сообщил журналистам во вторник источник, знакомый с ситуацией. "За сутки украинская армия выпустила по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 93 снаряда из ствольной артиллерии. 57 "прилетов" было днем и 36 попаданий ночью. Удары наносились по населенным пунктам области расположенным вдоль береговой линии включая Алешки, Новую Каховку, Саги", - уточнил собеседник агентства. Под огонь войск киевского режима также попали Каховка, Корсунка, Днепряны, Великая Лепетиха, Пролетарка, Голая Пристань. Есть ли разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения, уточняется.

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия