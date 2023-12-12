https://ria.ru/20231212/kavkaz-1915281461.html

Горные курорты Северного Кавказа оценили рост турпотока в этом сезоне

Горные курорты Северного Кавказа оценили рост турпотока в этом сезоне - РИА Новости, 12.12.2023

Горные курорты Северного Кавказа оценили рост турпотока в этом сезоне

На курортах Северного Кавказа – "Эльбрусе", "Ведучи", "Архызе", "Домбае" – в этом зимнем сезоне подготовлено более 88 километров горнолыжных трасс и 30 канаток, РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:27

2023-12-12T14:27

2023-12-12T14:27

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На курортах Северного Кавказа – "Эльбрусе", "Ведучи", "Архызе", "Домбае" – в этом зимнем сезоне подготовлено более 88 километров горнолыжных трасс и 30 канаток, предполагаемый турпоток – от двух миллионов гостей, сообщила РИА Новости пресс-служба "Кавказ.РФ"."По самым осторожным прогнозам, ожидаем рост турпотока порядка десяти процентов. Курорты региона рассчитывают принять более двух миллионов гостей", – отметили в пресс-службе.Ценовая политика на курортах Северного Кавказа остается умеренной: стоимость однодневного ски-пасса не превышает 2 600 рублей. "За последние три года повышение тарифа происходит в среднем не более чем на 10-15 процентов", – уточнили в "Кавказ.РФ".В числе первых на Северном Кавказе традиционно сезон открылся на "Эльбрусе". Для любителей катаний сегодня там доступно порядка 17 километров трасс, в том числе верхние в районе станций канатной дороги "Гарабаши" – "Мир". Они расположены на высоте почти четыре тысячи метров над уровнем моря. В этом зимнем сезоне планируется запустить две новые канатные дороги и проложить дополнительно шесть километров трасс. На станциях канатных дорог созданы панорамные смотровые площадки, фотозоны. Работают рестораны с локальной кавказской кухней, открыты специальные трассы для начинающих и детей с бугельным подъемником.В ходе благоустройства Поляны Азау организована ярмарка: установлены 56 торговых павильонов, сервис-центр. Запущена в эксплуатацию парковка на 800 мест, оттуда курсируют шаттлы к канатной дороге."Любители зимнего активного отдыха также могут попробовать свои силы на самой протяженной в мире всесезонной горнолыжной трассе на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике", – уточняют в пресс-службе.На "Ведучи" идут активные работы по строительству второй очереди курорта. В частности, 15 новых трасс для катания, девять из которых планируется проложить до конца года. Общая протяженность составит 14 километров. Кроме этого, на площадке ведутся бетонные работы по устройству фундаментов станций и опор канатных дорог, в том числе четырехкилометровой, которая свяжет два склона курорта.

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