Рейтинг@Mail.ru
Канадца, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 12.12.2023 (обновлено: 20:51 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/kanadets-1915407469.html
Канадца, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах
Канадца, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах - РИА Новости, 12.12.2023
Канадца, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах
Жителю Канады, который продавал яд, предъявили обвинения в 14 убийствах, сообщает телевизионная сеть Global News. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:33
2023-12-12T20:51
в мире
онтарио
канада
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_176:0:2016:1035_1920x0_80_0_0_b2dbf14e206e8ac3ceda498db395d7fe.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Жителю Канады, который продавал яд, предъявили обвинения в 14 убийствах, сообщает телевизионная сеть Global News. По делу о рассылке ядов в мае был арестован 57-летний Кеннет Лоу. В августе полиция провинции Онтарио предъявила ему 14 обвинений в консультировании или содействии самоубийству. Во вторник правоохранители сообщили, что предъявили Лоу 14 обвинений в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. По данным следствия, обвиняемый управлял несколькими сайтами, продающими вещество, которое в больших дозах может привести к летальному исходу. Жертвами этого вещества из посылок в Онтарио стали мужчины и женщины в возрасте от 16 до 36 лет. Предполагается, что Лоу разослал более 1,2 тысячи посылок в 40 стран мира. Власти Великобритании, США, Италии, Австралии и Новой Зеландии также начали расследование по этому делу.
https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html
https://ria.ru/20231205/yuvelir-1913773190.html
онтарио
канада
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_406:0:1786:1035_1920x0_80_0_0_b2410de3fa10c5d9d0a11ad54b785aa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, онтарио, канада, великобритания
В мире, Онтарио, Канада, Великобритания
Канадца, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах

Global News: жителя Канады, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады
Полиция Канады - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Полиция Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Жителю Канады, который продавал яд, предъявили обвинения в 14 убийствах, сообщает телевизионная сеть Global News.
По делу о рассылке ядов в мае был арестован 57-летний Кеннет Лоу. В августе полиция провинции Онтарио предъявила ему 14 обвинений в консультировании или содействии самоубийству.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Признавшегося в убийстве 30-летней давности мужчину заключили под стражу
Вчера, 16:35
Во вторник правоохранители сообщили, что предъявили Лоу 14 обвинений в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств.
По данным следствия, обвиняемый управлял несколькими сайтами, продающими вещество, которое в больших дозах может привести к летальному исходу. Жертвами этого вещества из посылок в Онтарио стали мужчины и женщины в возрасте от 16 до 36 лет.
Предполагается, что Лоу разослал более 1,2 тысячи посылок в 40 стран мира. Власти Великобритании, США, Италии, Австралии и Новой Зеландии также начали расследование по этому делу.
Марио Роджеро преследует грабителей после нападения
В Италии посадили на 17 лет ювелира, застрелившего двух грабителей
5 декабря, 00:11
 
В миреОнтариоКанадаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала