https://ria.ru/20231212/kanadets-1915407469.html
Канадца, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах
Канадца, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах - РИА Новости, 12.12.2023
Канадца, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах
Жителю Канады, который продавал яд, предъявили обвинения в 14 убийствах, сообщает телевизионная сеть Global News. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:33
2023-12-12T20:33
2023-12-12T20:51
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Жителю Канады, который продавал яд, предъявили обвинения в 14 убийствах, сообщает телевизионная сеть Global News. По делу о рассылке ядов в мае был арестован 57-летний Кеннет Лоу. В августе полиция провинции Онтарио предъявила ему 14 обвинений в консультировании или содействии самоубийству. Во вторник правоохранители сообщили, что предъявили Лоу 14 обвинений в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. По данным следствия, обвиняемый управлял несколькими сайтами, продающими вещество, которое в больших дозах может привести к летальному исходу. Жертвами этого вещества из посылок в Онтарио стали мужчины и женщины в возрасте от 16 до 36 лет. Предполагается, что Лоу разослал более 1,2 тысячи посылок в 40 стран мира. Власти Великобритании, США, Италии, Австралии и Новой Зеландии также начали расследование по этому делу.
https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html
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в мире, онтарио, канада, великобритания
В мире, Онтарио, Канада, Великобритания
Канадца, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах
Global News: жителя Канады, отправлявшего в посылках яд, обвинили в 14 убийствах