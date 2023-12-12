https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html
Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма
Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма - РИА Новости, 12.12.2023
Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма
Второй западный окружной военный суд в выездном формате в Сыктывкаре оштрафовал на 600 тысяч рублей социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:58
2023-12-12T12:58
2023-12-12T14:12
борис кагарлицкий
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сыктывкар
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в выездном формате в Сыктывкаре оштрафовал на 600 тысяч рублей социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Ерохов."Приговор в виде штрафа в 600 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что социолога освободили в зале суда.Кагарлицкого* судили по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет. С конца июля он находился под арестом. По словам Ерохова, за последние годы это единственный приговор по этой статье, не связанный с лишением свободы. "По всей вероятности, мы его обжаловать не будем. В нынешних условиях мы считаем это успешным решением дела", — добавил он.По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма".Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231103/rentgenolog-1907187540.html
https://ria.ru/20231130/mosgorsud-1912914032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис кагарлицкий, происшествия, россия, сыктывкар, республика коми
Борис Кагарлицкий, Происшествия, Россия, Сыктывкар, Республика Коми
Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма
Социолога Кагарлицкого оштрафовали на 600 тысяч рублей и освободили в зале суда
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в выездном формате в Сыктывкаре оштрафовал на 600 тысяч рублей социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Ерохов.
«
"Приговор в виде штрафа в 600 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что социолога освободили в зале суда.
Кагарлицкого* судили по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет. С конца июля он находился под арестом. По словам Ерохова, за последние годы это единственный приговор по этой статье, не связанный с лишением свободы.
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"По всей вероятности, мы его обжаловать не будем. В нынешних условиях мы считаем это успешным решением дела", — добавил он.
По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма".
Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг
— в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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