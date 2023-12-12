https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html

Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма

Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма - РИА Новости, 12.12.2023

Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма

Второй западный окружной военный суд в выездном формате в Сыктывкаре оштрафовал на 600 тысяч рублей социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:58

2023-12-12T12:58

2023-12-12T14:12

борис кагарлицкий

происшествия

россия

сыктывкар

республика коми

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в выездном формате в Сыктывкаре оштрафовал на 600 тысяч рублей социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Ерохов."Приговор в виде штрафа в 600 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что социолога освободили в зале суда.Кагарлицкого* судили по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет. С конца июля он находился под арестом. По словам Ерохова, за последние годы это единственный приговор по этой статье, не связанный с лишением свободы. "По всей вероятности, мы его обжаловать не будем. В нынешних условиях мы считаем это успешным решением дела", — добавил он.По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма".Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231103/rentgenolog-1907187540.html

https://ria.ru/20231130/mosgorsud-1912914032.html

россия

сыктывкар

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

борис кагарлицкий, происшествия, россия, сыктывкар, республика коми