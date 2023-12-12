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Необходимо уточнить списки избирателей, говорится в докладе НОМ - РИА Новости, 12.12.2023
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12:18 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/izbirateli-1915269759.html
Необходимо уточнить списки избирателей, говорится в докладе НОМ
Необходимо уточнить списки избирателей, говорится в докладе НОМ - РИА Новости, 12.12.2023
Необходимо уточнить списки избирателей, говорится в докладе НОМ
Необходимо провести дополнительную работу для улучшения процесса подготовки к проведению выборов президента РФ: уточнить списки избирателей, обеспечить их... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:18
2023-12-12T12:18
политика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Необходимо провести дополнительную работу для улучшения процесса подготовки к проведению выборов президента РФ: уточнить списки избирателей, обеспечить их информированность и возможность реализации своих избирательных прав, сообщается в докладе НОМ. "С целью совершенствования процесса подготовки к проведению президентской кампании предлагается провести дополнительную работу над уточнением списков избирателей, с возможным привлечением к ней общественности и экспертов", - рекомендуется в презентации экспертного доклада Ассоциации НОМ о готовности избирательной системы к выборам президента России в 2024 году, представленного в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Более того, НОМ подчеркивает, что президентские выборы требуют создания максимальных возможностей для избирателей по обеспечению их информированности о порядке и сроках выборов, а также удобством голосования. В докладе отмечается особая необходимость обеспечения возможности реализации избирательных прав максимальному количеству граждан РФ. "Рекомендуется обратить внимание общественных штабов на необходимость предварительной оценки текущего состояния помещений для голосования, степень их готовности к проведению выборов, доступности для избирателей и благоустроенности", - говорится в докладе. Кроме того, среди рекомендаций по подготовке к выборам НОМ называет организацию масштабного видеонаблюдения и расширение подготовки общественных наблюдателей. Также ассоциация рекомендует организовать общедоступные образовательные и просветительские программы, серии мероприятий, специализированные проекты для избирателей, направленные на повышение их правовой культуры, осведомленности граждан об избирательном законодательстве, включая правовой статус избирателя. "Для противодействия информационным атакам на российскую избирательную систему, массовым попыткам дискредитации выборов, исходящим преимущественно из-за рубежа, требуется организовать системную работу по противодействию фейковой и манипулятивной информации о выборах", - подытожил НОМ.
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политика, россия
Политика, Россия
Необходимо уточнить списки избирателей, говорится в докладе НОМ

Доклад НОМ: надо уточнить списки избирателей и обеспечить их информированность

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Необходимо провести дополнительную работу для улучшения процесса подготовки к проведению выборов президента РФ: уточнить списки избирателей, обеспечить их информированность и возможность реализации своих избирательных прав, сообщается в докладе НОМ.
"С целью совершенствования процесса подготовки к проведению президентской кампании предлагается провести дополнительную работу над уточнением списков избирателей, с возможным привлечением к ней общественности и экспертов", - рекомендуется в презентации экспертного доклада Ассоциации НОМ о готовности избирательной системы к выборам президента России в 2024 году, представленного в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Более того, НОМ подчеркивает, что президентские выборы требуют создания максимальных возможностей для избирателей по обеспечению их информированности о порядке и сроках выборов, а также удобством голосования. В докладе отмечается особая необходимость обеспечения возможности реализации избирательных прав максимальному количеству граждан РФ.
«
"Рекомендуется обратить внимание общественных штабов на необходимость предварительной оценки текущего состояния помещений для голосования, степень их готовности к проведению выборов, доступности для избирателей и благоустроенности", - говорится в докладе.
Кроме того, среди рекомендаций по подготовке к выборам НОМ называет организацию масштабного видеонаблюдения и расширение подготовки общественных наблюдателей. Также ассоциация рекомендует организовать общедоступные образовательные и просветительские программы, серии мероприятий, специализированные проекты для избирателей, направленные на повышение их правовой культуры, осведомленности граждан об избирательном законодательстве, включая правовой статус избирателя.
"Для противодействия информационным атакам на российскую избирательную систему, массовым попыткам дискредитации выборов, исходящим преимущественно из-за рубежа, требуется организовать системную работу по противодействию фейковой и манипулятивной информации о выборах", - подытожил НОМ.
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