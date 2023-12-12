Рейтинг@Mail.ru
На Украине обязали полицию расследовать избиение депутата Дубинского - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/izbienie-1915417911.html
На Украине обязали полицию расследовать избиение депутата Дубинского
На Украине обязали полицию расследовать избиение депутата Дубинского - РИА Новости, 12.12.2023
На Украине обязали полицию расследовать избиение депутата Дубинского
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины своим решением обязал полицию начать расследование по факту избиения содержащегося в СИЗО депутата Верховной рады... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T22:18
2023-12-12T22:18
в мире
украина
киев
александр дубинский
андрей костин (банкир)
денис малюська
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины своим решением обязал полицию начать расследование по факту избиения содержащегося в СИЗО депутата Верховной рады Александра Дубинского, сообщили его адвокаты. Дубинский 2 ноября заявил адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО и потребовал приезда начальника киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Дениса Малюськи, генпрокурора Андрея Костина и министра внутренних дел Игоря Клименко. На следующий день полиция Киева заявила, что информация об избиении не подтвердилась. "ВАКС принял решение обязать полицию Шевченковского района начать досудебное расследование по факту избиения народного депутата Дубинского в Киевском СИЗО. Ранее Шевченковский суд в лице судьи Сидорова рассмотрел заявление Дубинского без его присутствия, без материалов дела, не увидел в избиении нардепа состава преступления и отказал о внесении соответствующего заявления в единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты. По информации адвокатов, Печерский суд Киева вынес решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Дубинского, пока он находится в СИЗО. "Его будут содержать в одиночной камере, отдельно от остальных. Напомним, мы просили применить меры безопасности в отношении Дубинского после того, как его избили в Киевском СИЗО", - отметили его адвокаты. В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, в виде содержания под стражей на 60 суток. Издание "Страна" 7 декабря сообщило, что суд на Украине продлил парламентарию содержание под стражей до 12 января. Согласно публикации в Telegram-канале депутата, после помещения под стражу тексты в канале размещают его адвокаты. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
https://ria.ru/20230902/izbienie-1893851751.html
https://ria.ru/20231206/moryaki-1914054503.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1326:645:3143:2008_1920x0_80_0_0_08c6e26e6cc2da696df491e55232c5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, александр дубинский, андрей костин (банкир), денис малюська, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский, Андрей Костин (банкир), Денис Малюська, Верховная Рада Украины
На Украине обязали полицию расследовать избиение депутата Дубинского

Суд на Украине обязал полицию расследовать избиение депутата Дубинского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины своим решением обязал полицию начать расследование по факту избиения содержащегося в СИЗО депутата Верховной рады Александра Дубинского, сообщили его адвокаты.
Дубинский 2 ноября заявил адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО и потребовал приезда начальника киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Дениса Малюськи, генпрокурора Андрея Костина и министра внутренних дел Игоря Клименко. На следующий день полиция Киева заявила, что информация об избиении не подтвердилась.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
СК взял на контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом
2 сентября, 17:05
«
"ВАКС принял решение обязать полицию Шевченковского района начать досудебное расследование по факту избиения народного депутата Дубинского в Киевском СИЗО. Ранее Шевченковский суд в лице судьи Сидорова рассмотрел заявление Дубинского без его присутствия, без материалов дела, не увидел в избиении нардепа состава преступления и отказал о внесении соответствующего заявления в единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты.
По информации адвокатов, Печерский суд Киева вынес решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Дубинского, пока он находится в СИЗО.
«
"Его будут содержать в одиночной камере, отдельно от остальных. Напомним, мы просили применить меры безопасности в отношении Дубинского после того, как его избили в Киевском СИЗО", - отметили его адвокаты.
В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, в виде содержания под стражей на 60 суток. Издание "Страна" 7 декабря сообщило, что суд на Украине продлил парламентарию содержание под стражей до 12 января. Согласно публикации в Telegram-канале депутата, после помещения под стражу тексты в канале размещают его адвокаты. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите, пишут СМИ
6 декабря, 10:41
 
В миреУкраинаКиевАлександр ДубинскийАндрей Костин (банкир)Денис МалюськаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала