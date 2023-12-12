https://ria.ru/20231212/izbienie-1915417911.html

На Украине обязали полицию расследовать избиение депутата Дубинского

На Украине обязали полицию расследовать избиение депутата Дубинского - РИА Новости, 12.12.2023

На Украине обязали полицию расследовать избиение депутата Дубинского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины своим решением обязал полицию начать расследование по факту избиения содержащегося в СИЗО депутата Верховной рады... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T22:18

2023-12-12T22:18

2023-12-12T22:18

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины своим решением обязал полицию начать расследование по факту избиения содержащегося в СИЗО депутата Верховной рады Александра Дубинского, сообщили его адвокаты. Дубинский 2 ноября заявил адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО и потребовал приезда начальника киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Дениса Малюськи, генпрокурора Андрея Костина и министра внутренних дел Игоря Клименко. На следующий день полиция Киева заявила, что информация об избиении не подтвердилась. "ВАКС принял решение обязать полицию Шевченковского района начать досудебное расследование по факту избиения народного депутата Дубинского в Киевском СИЗО. Ранее Шевченковский суд в лице судьи Сидорова рассмотрел заявление Дубинского без его присутствия, без материалов дела, не увидел в избиении нардепа состава преступления и отказал о внесении соответствующего заявления в единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты. По информации адвокатов, Печерский суд Киева вынес решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Дубинского, пока он находится в СИЗО. "Его будут содержать в одиночной камере, отдельно от остальных. Напомним, мы просили применить меры безопасности в отношении Дубинского после того, как его избили в Киевском СИЗО", - отметили его адвокаты. В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, в виде содержания под стражей на 60 суток. Издание "Страна" 7 декабря сообщило, что суд на Украине продлил парламентарию содержание под стражей до 12 января. Согласно публикации в Telegram-канале депутата, после помещения под стражу тексты в канале размещают его адвокаты. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.

https://ria.ru/20230902/izbienie-1893851751.html

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в мире, украина, киев, александр дубинский, андрей костин (банкир), денис малюська, верховная рада украины