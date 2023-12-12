На Украине обязали полицию расследовать избиение депутата Дубинского
Суд на Украине обязал полицию расследовать избиение депутата Дубинского
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины своим решением обязал полицию начать расследование по факту избиения содержащегося в СИЗО депутата Верховной рады Александра Дубинского, сообщили его адвокаты.
Дубинский 2 ноября заявил адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО и потребовал приезда начальника киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Дениса Малюськи, генпрокурора Андрея Костина и министра внутренних дел Игоря Клименко. На следующий день полиция Киева заявила, что информация об избиении не подтвердилась.
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"ВАКС принял решение обязать полицию Шевченковского района начать досудебное расследование по факту избиения народного депутата Дубинского в Киевском СИЗО. Ранее Шевченковский суд в лице судьи Сидорова рассмотрел заявление Дубинского без его присутствия, без материалов дела, не увидел в избиении нардепа состава преступления и отказал о внесении соответствующего заявления в единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты.
По информации адвокатов, Печерский суд Киева вынес решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Дубинского, пока он находится в СИЗО.
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"Его будут содержать в одиночной камере, отдельно от остальных. Напомним, мы просили применить меры безопасности в отношении Дубинского после того, как его избили в Киевском СИЗО", - отметили его адвокаты.
В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, в виде содержания под стражей на 60 суток. Издание "Страна" 7 декабря сообщило, что суд на Украине продлил парламентарию содержание под стражей до 12 января. Согласно публикации в Telegram-канале депутата, после помещения под стражу тексты в канале размещают его адвокаты. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.