https://ria.ru/20231212/izbienie-1915299444.html

В Калининграде начали проверку после избиения женщины на глазах у ребенка

В Калининграде начали проверку после избиения женщины на глазах у ребенка - РИА Новости, 12.12.2023

В Калининграде начали проверку после избиения женщины на глазах у ребенка

Следственное управление СК РФ по Калининградской области начало проверку по факту избиения женщины в одной из гимназий областного центра, говорится в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:40

2023-12-12T13:40

2023-12-12T13:40

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 12 дек — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Калининградской области начало проверку по факту избиения женщины в одной из гимназий областного центра, говорится в Telegram-канале ведомства. Как ранее сообщала полиция, в одной из гимназий Калининграда мужчина избил бывшую супругу на глазах у сына. Инцидент попал на видеокамеру, видно, как мальчик пытался защитить маму. Мужчину привлекли к административной ответственности. "По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрия Бочарова для проверки следственным путем всех обстоятельств, изложенных в СМИ, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Как отмечает СУСК, в социальных медиа сообщается, что в Калининграде мужчина причинил телесные повреждения своей супруге в присутствии малолетнего ребенка. После случившегося мальчику стало плохо, однако, несмотря на это, отец увез его домой, не дождавшись приезда работников скорой помощи. Дело взял на контроль СК РФ. "Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Калининградской области Бочарову Д.А. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html

калининград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, калининград