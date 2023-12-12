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"Самый боеспособный": в США забили тревогу из-за российского истребителя - РИА Новости, 12.12.2023
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11:33 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/istrebitel-1915255092.html
"Самый боеспособный": в США забили тревогу из-за российского истребителя
"Самый боеспособный": в США забили тревогу из-за российского истребителя - РИА Новости, 12.12.2023
"Самый боеспособный": в США забили тревогу из-за российского истребителя
Российские Су-35 успешно применяются в зоне спецоперации для уничтожения украинских истребителей и систем ПВО, пишет американское издание Military Watch... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:33
2023-12-12T11:33
технологии
россия
вооруженные силы украины
су-35
су-35с
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские Су-35 успешно применяются в зоне спецоперации для уничтожения украинских истребителей и систем ПВО, пишет американское издание Military Watch Magazine."Будучи самым боеспособным российским самолетом, Су-35 сбил десятки боевых машин над украинским небом, &lt;…&gt; что принесло ему больше побед в воздушных боях, чем любому другому истребителю в мире после холодной войны", — отметили в публикации.Кроме того, Су-35 нет равных в вопросе подавления ПВО противника, подчеркнул автор статьи. Издание обращает внимание на то, что этот истребитель имеет гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы и может сканировать цели за малую долю времени.Ранее Минобороны России сообщило, что российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении. По данным ведомства, многоцелевые истребители с подвешенными ракетами различного класса проводили патрулирование в заданном районе и прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. На самолет установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2,5 тысячи километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.
https://ria.ru/20231212/oruzhie-1915221934.html
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технологии, россия, вооруженные силы украины, су-35, су-35с
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-35, Су-35С
"Самый боеспособный": в США забили тревогу из-за российского истребителя

MWM: истребитель Су-35 эффективно уничтожает ПВО и авиацию Украины

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек РИА Новости. Российские Су-35 успешно применяются в зоне спецоперации для уничтожения украинских истребителей и систем ПВО, пишет американское издание Military Watch Magazine.
"Будучи самым боеспособным российским самолетом, Су-35 сбил десятки боевых машин над украинским небом, <…> что принесло ему больше побед в воздушных боях, чем любому другому истребителю в мире после холодной войны", — отметили в публикации.
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Кроме того, Су-35 нет равных в вопросе подавления ПВО противника, подчеркнул автор статьи. Издание обращает внимание на то, что этот истребитель имеет гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы и может сканировать цели за малую долю времени.
Ранее Минобороны России сообщило, что российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении. По данным ведомства, многоцелевые истребители с подвешенными ракетами различного класса проводили патрулирование в заданном районе и прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. На самолет установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2,5 тысячи километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.
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