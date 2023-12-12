"Самый боеспособный": в США забили тревогу из-за российского истребителя
MWM: истребитель Су-35 эффективно уничтожает ПВО и авиацию Украины
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские Су-35 успешно применяются в зоне спецоперации для уничтожения украинских истребителей и систем ПВО, пишет американское издание Military Watch Magazine.
"Будучи самым боеспособным российским самолетом, Су-35 сбил десятки боевых машин над украинским небом, <…> что принесло ему больше побед в воздушных боях, чем любому другому истребителю в мире после холодной войны", — отметили в публикации.
Кроме того, Су-35 нет равных в вопросе подавления ПВО противника, подчеркнул автор статьи. Издание обращает внимание на то, что этот истребитель имеет гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы и может сканировать цели за малую долю времени.
Ранее Минобороны России сообщило, что российский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении. По данным ведомства, многоцелевые истребители с подвешенными ракетами различного класса проводили патрулирование в заданном районе и прикрывали действия бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. На самолет установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2,5 тысячи километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.