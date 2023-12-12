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В Японии символом уходящего года стал иероглиф "налог" - РИА Новости, 12.12.2023
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08:39 12.12.2023 (обновлено: 08:51 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/ieroglif-1915219363.html
В Японии символом уходящего года стал иероглиф "налог"
В Японии символом уходящего года стал иероглиф "налог" - РИА Новости, 12.12.2023
В Японии символом уходящего года стал иероглиф "налог"
Символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности страны, стал иероглиф "налог". РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:39
2023-12-12T08:51
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ТОКИО, 12 дек – РИА Новости. Символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности страны, стал иероглиф "налог". Трансляция с площадки у храма Киёмидзу в Киото идет на канале Niconico.Иероглиф "налог" собрал больше всего голосов, так как большое внимание общественности было привлечено к намерению правящей Либерально-демократической партии Японии осуществить рост оборонных расходов за счет повышения налогов юридических лиц. Эти планы вызвали разногласия в самой партии, а премьер-министру Фумио Кисиде присвоили прозвище "очки - рост налога". После этого к концу года Кисида объявил о сокращении налогов в виде компенсации в размере 40 тысяч иен (около 300 долларов), многими было воспринято как противоречие и метание в высших эшелонах власти.Всего было подано 147,8 тысячи заявок с указанием иероглифа – кандидата в символы года, иероглиф "налог" собрал 5,9 тысячи голосов, что оказалось самым большим числом.В последний раз этот иероглиф становился символом года в 2014 году, когда был повышен потребительский налог с 5% до 8%.Иероглиф года определяется большинством голосов среди тех, кто принимает участие в голосовании по призыву Ассоциации. Открытку со своим иероглифом-кандидатом нужно заранее отправить на имя организации из любого почтового отделения. Иероглиф, набравший наибольшее число голосов, становится символом года.Значение иероглифа-символа года содержится в строжайшем секрете вплоть до момента объявления. Во избежание утечки этой информацией владеет ограниченное число ответственных сотрудников ассоциации.Иероглиф "налог" был торжественно начертан настоятелем одного из самых известных буддистских храмов Киёмидзу в Киото на японской бумаге "васи" размером 1,5 на 1,3 метра. Для написания иероглифа используется кисть диаметром 4,5 сантиметра, сделанная в префектуре Хиросима исключительно из хвоста белой лошади, и тушью, специально привезенной из префектуры Нара.В прошлом году иероглифом года стал знак "битва, война". По версии организаторов год ознаменовался "большим количеством битв, в хорошем и плохом смысле". Они назвали продолжающуюся борьбу с коронавирусом, битвы, разворачивавшиеся на бейсбольных полях, борьбу японской сборной за выход в четвертьфинал ЧМ по футболу, события на Украине.В 2021 году символом года был выбран иероглиф "золото" благодаря "дождю" золотых медалей, полученных японской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. В 2020 иероглифом года стал иероглиф "скученность, теснота", так как в первый год пандемии главным трендом борьбы с коронавирусом в Японии стал призыв избегать "тесного пространства", "большого скопления людей в одном месте", "близкого (тесного) расстояния при общении". В 2019 был избран иероглиф "рэй" - первый иероглиф новой эры правления императора Нарухито "рэйва", которая началась с его восшествия на престол. В 2018 году символом года стал иероглиф "бедствие" из-за большого числа землетрясений и наводнений в разных районах страны. В 2017 году - "север" из-за резко возросшей напряженности на Корейском полуострове и серии пусков ракет Северной Кореей. Символом 2016 года стал иероглиф "золото" в честь побед японских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2015 году символом стал иероглиф со значением "спокойный" и "дешевый" из-за того, что в Японии был принят закон о безопасности (первым иероглифом в этом слове как раз и является "спокойный"), открывающий дорогу более широкому использованию сил самообороны. А также в значении "дешевый" он отразил значительное падение курса иены.Символом 2014 года стал иероглиф "налог", так как в том году был повышен потребительский налог с 5% до 8%. В 2013 году - "кольцо", который входит в состав слова "Олимпиада" (оно состоит из иероглифов "пять" и "колец") в честь того, что Токио получил право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года. В 2012 году иероглиф "золото" был назван символом года в честь Нобелевской премии по медицине и физиологии, врученной ученому Синъе Яманаке за создание искусственных многофункциональных стволовых клеток человека. В 2011 году символом был выбран иероглиф "кидзуна", который переводится как "родственные узы", "родственная связь". Он получил широкое распространение после землетрясения 11 марта: год запомнился не только трагическими последствиями стихии, унесшей более 18 тысяч жизней, но и примерами взаимовыручки и поддержки. Годом ранее символом стал иероглиф "жара" из-за рекордно жаркого лета 2010 года. В 2009 году победил иероглиф "новый" из-за смены политической власти в стране, когда Либерально-демократическую партию после полувекового правления сменила Демократическая партия Японии.
https://ria.ru/20231207/tsvet-1914427311.html
https://ria.ru/20231208/slovo-1914596023.html
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в мире, япония
В мире, Япония
В Японии символом уходящего года стал иероглиф "налог"

В Японии по результатам конкурса символом уходящего года стал иероглиф "налог"

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 12 дек – РИА Новости. Символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности страны, стал иероглиф "налог". Трансляция с площадки у храма Киёмидзу в Киото идет на канале Niconico.
Иероглиф "налог" собрал больше всего голосов, так как большое внимание общественности было привлечено к намерению правящей Либерально-демократической партии Японии осуществить рост оборонных расходов за счет повышения налогов юридических лиц. Эти планы вызвали разногласия в самой партии, а премьер-министру Фумио Кисиде присвоили прозвище "очки - рост налога". После этого к концу года Кисида объявил о сокращении налогов в виде компенсации в размере 40 тысяч иен (около 300 долларов), многими было воспринято как противоречие и метание в высших эшелонах власти.
Всего было подано 147,8 тысячи заявок с указанием иероглифа – кандидата в символы года, иероглиф "налог" собрал 5,9 тысячи голосов, что оказалось самым большим числом.
В последний раз этот иероглиф становился символом года в 2014 году, когда был повышен потребительский налог с 5% до 8%.
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Иероглиф года определяется большинством голосов среди тех, кто принимает участие в голосовании по призыву Ассоциации. Открытку со своим иероглифом-кандидатом нужно заранее отправить на имя организации из любого почтового отделения. Иероглиф, набравший наибольшее число голосов, становится символом года.
Значение иероглифа-символа года содержится в строжайшем секрете вплоть до момента объявления. Во избежание утечки этой информацией владеет ограниченное число ответственных сотрудников ассоциации.
Иероглиф "налог" был торжественно начертан настоятелем одного из самых известных буддистских храмов Киёмидзу в Киото на японской бумаге "васи" размером 1,5 на 1,3 метра. Для написания иероглифа используется кисть диаметром 4,5 сантиметра, сделанная в префектуре Хиросима исключительно из хвоста белой лошади, и тушью, специально привезенной из префектуры Нара.
В прошлом году иероглифом года стал знак "битва, война". По версии организаторов год ознаменовался "большим количеством битв, в хорошем и плохом смысле". Они назвали продолжающуюся борьбу с коронавирусом, битвы, разворачивавшиеся на бейсбольных полях, борьбу японской сборной за выход в четвертьфинал ЧМ по футболу, события на Украине.
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8 декабря, 13:36
В 2021 году символом года был выбран иероглиф "золото" благодаря "дождю" золотых медалей, полученных японской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. В 2020 иероглифом года стал иероглиф "скученность, теснота", так как в первый год пандемии главным трендом борьбы с коронавирусом в Японии стал призыв избегать "тесного пространства", "большого скопления людей в одном месте", "близкого (тесного) расстояния при общении". В 2019 был избран иероглиф "рэй" - первый иероглиф новой эры правления императора Нарухито "рэйва", которая началась с его восшествия на престол. В 2018 году символом года стал иероглиф "бедствие" из-за большого числа землетрясений и наводнений в разных районах страны. В 2017 году - "север" из-за резко возросшей напряженности на Корейском полуострове и серии пусков ракет Северной Кореей. Символом 2016 года стал иероглиф "золото" в честь побед японских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2015 году символом стал иероглиф со значением "спокойный" и "дешевый" из-за того, что в Японии был принят закон о безопасности (первым иероглифом в этом слове как раз и является "спокойный"), открывающий дорогу более широкому использованию сил самообороны. А также в значении "дешевый" он отразил значительное падение курса иены.
Символом 2014 года стал иероглиф "налог", так как в том году был повышен потребительский налог с 5% до 8%. В 2013 году - "кольцо", который входит в состав слова "Олимпиада" (оно состоит из иероглифов "пять" и "колец") в честь того, что Токио получил право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года. В 2012 году иероглиф "золото" был назван символом года в честь Нобелевской премии по медицине и физиологии, врученной ученому Синъе Яманаке за создание искусственных многофункциональных стволовых клеток человека. В 2011 году символом был выбран иероглиф "кидзуна", который переводится как "родственные узы", "родственная связь". Он получил широкое распространение после землетрясения 11 марта: год запомнился не только трагическими последствиями стихии, унесшей более 18 тысяч жизней, но и примерами взаимовыручки и поддержки. Годом ранее символом стал иероглиф "жара" из-за рекордно жаркого лета 2010 года. В 2009 году победил иероглиф "новый" из-за смены политической власти в стране, когда Либерально-демократическую партию после полувекового правления сменила Демократическая партия Японии.
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Издательство Оксфордского словаря назвало слово года
4 декабря, 13:42
 
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