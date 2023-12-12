https://ria.ru/20231212/gosnagrady-1915395394.html
Руденя в День Конституции РФ вручил госнаграды жителям Тверской области
Руденя в День Конституции РФ вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 12.12.2023
Руденя в День Конституции РФ вручил госнаграды жителям Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День Конституции РФ вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:14
2023-12-12T19:14
2023-12-12T19:14
тверская область
игорь руденя
общество
день конституции в россии
тверская область
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ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День Конституции РФ вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В конституционных нормах закреплены ключевые ценности нашего народа, которые сформировались за тысячелетнюю историю России и служат нам опорой сегодня, дают уверенность в будущем. Сегодня мы вручаем награды нашим жителям, доказавшим преданность Родине подвигами на поле боя и трудовой доблестью, сохранением традиций большой семьи, работой в интересах общества", - приводятся в сообщении слова Рудени. На церемонии присутствовали участники специальной военной операции, военнослужащие из Торжка и Твери: Александр Коржавин, Олег Глебкин и Максим Денисенко. Губернатор поблагодарил их за мужество при защите страны. Медаль Суворова вручена жителю Твери, участнику специальной военной операции, старшему прапорщику Дмитрию Бикунову. Благодарность президента РФ объявлена ведущему инженеру-технологу авиаремонтного завода Владимиру Белоусу, чей опыт и знания помогают обеспечивать техническую готовность летной техники на передовой. Почетный знак губернатора Тверской области "За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская" вручен Ольге Левитиной - руководителю Тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу". Штаб объединил тысячи жителей Верхневолжья, благодаря которым военнослужащим уже передано свыше 500 тонн снаряжения, экипировки, оборудования, техники и продовольствия. Левитина сама неоднократно выезжала в зону проведения СВО, а в августе текущего года вступила в ряды добровольцев. Региональных отраслевых наград удостоены также работники науки и образования, культуры и искусства, здравоохранения, средств массовой информации, связи.
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игорь руденя, общество, день конституции в россии, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, День Конституции в России, Тверская область
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День Конституции РФ вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В конституционных нормах закреплены ключевые ценности нашего народа, которые сформировались за тысячелетнюю историю России и служат нам опорой сегодня, дают уверенность в будущем. Сегодня мы вручаем награды нашим жителям, доказавшим преданность Родине подвигами на поле боя и трудовой доблестью, сохранением традиций большой семьи, работой в интересах общества", - приводятся в сообщении слова Рудени.
На церемонии присутствовали участники специальной военной операции, военнослужащие из Торжка
и Твери
: Александр Коржавин, Олег Глебкин и Максим Денисенко. Губернатор поблагодарил их за мужество при защите страны. Медаль Суворова вручена жителю Твери, участнику специальной военной операции, старшему прапорщику Дмитрию Бикунову.
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды
Благодарность президента РФ объявлена ведущему инженеру-технологу авиаремонтного завода Владимиру Белоусу, чей опыт и знания помогают обеспечивать техническую готовность летной техники на передовой.
Почетный знак губернатора Тверской области "За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская" вручен Ольге Левитиной - руководителю Тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу". Штаб объединил тысячи жителей Верхневолжья, благодаря которым военнослужащим уже передано свыше 500 тонн снаряжения, экипировки, оборудования, техники и продовольствия. Левитина сама неоднократно выезжала в зону проведения СВО, а в августе текущего года вступила в ряды добровольцев.
Региональных отраслевых наград удостоены также работники науки и образования, культуры и искусства, здравоохранения, средств массовой информации, связи.