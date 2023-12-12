Рейтинг@Mail.ru
Руденя в День Конституции РФ вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:14 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/gosnagrady-1915395394.html
Руденя в День Конституции РФ вручил госнаграды жителям Тверской области
Руденя в День Конституции РФ вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 12.12.2023
Руденя в День Конституции РФ вручил госнаграды жителям Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День Конституции РФ вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:14
2023-12-12T19:14
тверская область
игорь руденя
общество
день конституции в россии
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392950_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_710e019c53e03e0c499d5ab4a710154d.jpg
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День Конституции РФ вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В конституционных нормах закреплены ключевые ценности нашего народа, которые сформировались за тысячелетнюю историю России и служат нам опорой сегодня, дают уверенность в будущем. Сегодня мы вручаем награды нашим жителям, доказавшим преданность Родине подвигами на поле боя и трудовой доблестью, сохранением традиций большой семьи, работой в интересах общества", - приводятся в сообщении слова Рудени. На церемонии присутствовали участники специальной военной операции, военнослужащие из Торжка и Твери: Александр Коржавин, Олег Глебкин и Максим Денисенко. Губернатор поблагодарил их за мужество при защите страны. Медаль Суворова вручена жителю Твери, участнику специальной военной операции, старшему прапорщику Дмитрию Бикунову. Благодарность президента РФ объявлена ведущему инженеру-технологу авиаремонтного завода Владимиру Белоусу, чей опыт и знания помогают обеспечивать техническую готовность летной техники на передовой. Почетный знак губернатора Тверской области "За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская" вручен Ольге Левитиной - руководителю Тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу". Штаб объединил тысячи жителей Верхневолжья, благодаря которым военнослужащим уже передано свыше 500 тонн снаряжения, экипировки, оборудования, техники и продовольствия. Левитина сама неоднократно выезжала в зону проведения СВО, а в августе текущего года вступила в ряды добровольцев. Региональных отраслевых наград удостоены также работники науки и образования, культуры и искусства, здравоохранения, средств массовой информации, связи.
https://ria.ru/20221212/nagrady-1838143832.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392950_75:0:1167:819_1920x0_80_0_0_857c4102edb44b837657739184dfd6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, общество, день конституции в россии, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, День Конституции в России, Тверская область

Руденя в День Конституции РФ вручил госнаграды жителям Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя во время вручения наград жителям Тверской области
Губернатор Игорь Руденя во время вручения наград жителям Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Игорь Руденя во время вручения наград жителям Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День Конституции РФ вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В конституционных нормах закреплены ключевые ценности нашего народа, которые сформировались за тысячелетнюю историю России и служат нам опорой сегодня, дают уверенность в будущем. Сегодня мы вручаем награды нашим жителям, доказавшим преданность Родине подвигами на поле боя и трудовой доблестью, сохранением традиций большой семьи, работой в интересах общества", - приводятся в сообщении слова Рудени.
На церемонии присутствовали участники специальной военной операции, военнослужащие из Торжка и Твери: Александр Коржавин, Олег Глебкин и Максим Денисенко. Губернатор поблагодарил их за мужество при защите страны. Медаль Суворова вручена жителю Твери, участнику специальной военной операции, старшему прапорщику Дмитрию Бикунову.
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды
12 декабря 2022, 17:43
Благодарность президента РФ объявлена ведущему инженеру-технологу авиаремонтного завода Владимиру Белоусу, чей опыт и знания помогают обеспечивать техническую готовность летной техники на передовой.
Почетный знак губернатора Тверской области "За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская" вручен Ольге Левитиной - руководителю Тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу". Штаб объединил тысячи жителей Верхневолжья, благодаря которым военнослужащим уже передано свыше 500 тонн снаряжения, экипировки, оборудования, техники и продовольствия. Левитина сама неоднократно выезжала в зону проведения СВО, а в августе текущего года вступила в ряды добровольцев.
Региональных отраслевых наград удостоены также работники науки и образования, культуры и искусства, здравоохранения, средств массовой информации, связи.
 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоДень Конституции в РоссииТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала