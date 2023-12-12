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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 12.12.2023
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20:39 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/gorenie-1915408326.html
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 12.12.2023
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе в Подмосковье, где горит ангар одной из фабрик на площади 2,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано, информации о пострадавших не... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:39
2023-12-12T20:39
происшествия
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
ивантеевка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе в Подмосковье, где горит ангар одной из фабрик на площади 2,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в экстренных службах и пресс-службе регионального главка МЧС информировали, что ангар размером 150 на 100 метров с готовой продукцией и стройматериалами загорелся в подмосковной Ивантеевке на площади 2,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли, пострадавших нет. Пожар был локализован на площади 2,8 тысячи "квадратов". "В 20.08 открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства. В прокуратуре Московской области отметили, что ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории фабрики в Подмосковье.
https://ria.ru/20231212/gorenie-1915210062.html
московская область (подмосковье)
ивантеевка
россия
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происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), ивантеевка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе, пострадавших нет

© Прокуратура Московской области/TelegramПожар в ангаре со стройматериалами в Ивантеевке
Пожар в ангаре со стройматериалами в Ивантеевке
© Прокуратура Московской области/Telegram
Пожар в ангаре со стройматериалами в Ивантеевке
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе в Подмосковье, где горит ангар одной из фабрик на площади 2,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в экстренных службах и пресс-службе регионального главка МЧС информировали, что ангар размером 150 на 100 метров с готовой продукцией и стройматериалами загорелся в подмосковной Ивантеевке на площади 2,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли, пострадавших нет. Пожар был локализован на площади 2,8 тысячи "квадратов".
«
"В 20.08 открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
В прокуратуре Московской области отметили, что ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории фабрики в Подмосковье.
Место пожара на территории фермерского хозяйства в Оренбургской области. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Оренбургской области ликвидировали открытое горение на двух складах
Вчера, 04:59
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМосковская область (Подмосковье)ИвантеевкаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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