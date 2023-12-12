https://ria.ru/20231212/gorenie-1915408326.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 12.12.2023

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение на складе в Подмосковье, где горит ангар одной из фабрик на площади 2,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано, информации о пострадавших не... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T20:39

2023-12-12T20:39

2023-12-12T20:39

происшествия

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

ивантеевка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе в Подмосковье, где горит ангар одной из фабрик на площади 2,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в экстренных службах и пресс-службе регионального главка МЧС информировали, что ангар размером 150 на 100 метров с готовой продукцией и стройматериалами загорелся в подмосковной Ивантеевке на площади 2,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли, пострадавших нет. Пожар был локализован на площади 2,8 тысячи "квадратов". "В 20.08 открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства. В прокуратуре Московской области отметили, что ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории фабрики в Подмосковье.

https://ria.ru/20231212/gorenie-1915210062.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), ивантеевка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)