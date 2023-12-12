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В Оренбургской области ликвидировали открытое горение на двух складах
В Оренбургской области ликвидировали открытое горение на двух складах - РИА Новости, 12.12.2023
В Оренбургской области ликвидировали открытое горение на двух складах
Открытое горение в Оренбургской области, где горели два склада на площади 7200 квадратных метров, ликвидировано, погибших нет, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T04:59
2023-12-12T04:59
2023-12-12T11:58
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Открытое горение в Оренбургской области, где горели два склада на площади 7200 квадратных метров, ликвидировано, погибших нет, сообщает ГУМЧС региона.Вечером в понедельник на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярское загорелся одноэтажный склад на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Позже МЧС РФ уточняло, что горят два склада, была объявлена локализация пожара на 7200 квадратных метрах."В настоящее время открытое горение ликвидировано. Работы продолжаются, проводится проливка и разбор конструкций. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.
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происшествия, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбургской области ликвидировали открытое горение на двух складах
В Оренбургской области ликвидировали открытое горение на складах, погибших нет