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В Ростовской области почти 280 школ изменили формат обучения из-за гололеда - РИА Новости, 12.12.2023
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11:27 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/golodel-1915252462.html
В Ростовской области почти 280 школ изменили формат обучения из-за гололеда
В Ростовской области почти 280 школ изменили формат обучения из-за гололеда - РИА Новости, 12.12.2023
В Ростовской области почти 280 школ изменили формат обучения из-за гололеда
Почти 280 школ Ростовской области во вторник изменили формат обучения из-за сложных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:27
2023-12-12T11:27
общество
ростовская область
василий голубев
жкх
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Почти 280 школ Ростовской области во вторник изменили формат обучения из-за сложных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев. С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер. "Из-за погодных условий в Ростовской области сегодня приостановлен подвоз детей к 277 школам. Обучение организовано в нескольких форматах: в дистанционном или в формате самоподготовки, кое-где занятия перенесены на субботу", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он поручил главам администраций городов и районов принять меры по очистке от наледи либо обработке проезжей части и пешеходных дорожек. "Отдельное указание дано региональной жилищной инспекции и административной комиссии области по проведению соответствующих контрольных мероприятий", - добавил Голубев.
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общество, ростовская область, василий голубев, жкх
Общество, Ростовская область, Василий Голубев, ЖКХ
В Ростовской области почти 280 школ изменили формат обучения из-за гололеда

В Ростовской области почти 280 школ изменили формат обучения из-за гололеда

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
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Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Почти 280 школ Ростовской области во вторник изменили формат обучения из-за сложных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер.
«
"Из-за погодных условий в Ростовской области сегодня приостановлен подвоз детей к 277 школам. Обучение организовано в нескольких форматах: в дистанционном или в формате самоподготовки, кое-где занятия перенесены на субботу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он поручил главам администраций городов и районов принять меры по очистке от наледи либо обработке проезжей части и пешеходных дорожек. "Отдельное указание дано региональной жилищной инспекции и административной комиссии области по проведению соответствующих контрольных мероприятий", - добавил Голубев.
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ОбществоРостовская областьВасилий ГолубевЖКХ
 
 
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