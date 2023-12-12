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Глава МИД Ирана считает, что конфликт в Газе может выйти из-под контроля

Глава МИД Ирана считает, что конфликт в Газе может выйти из-под контроля - РИА Новости, 12.12.2023

Глава МИД Ирана считает, что конфликт в Газе может выйти из-под контроля

Конфликт в Газе может в любой момент распространиться на весь регион и выйти из-под контроля, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:43

2023-12-12T17:43

2023-12-12T17:51

в мире

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости. Конфликт в Газе может в любой момент распространиться на весь регион и выйти из-под контроля, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан."Оставить ситуацию такой, какая она есть сегодня, значит подвергнуть риску, что в любой момент война (в Газе - ред.) охватит весь регион и выйдет из-под контроля", - сказал он.

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в мире, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году