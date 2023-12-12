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Глава МИД Ирана считает, что конфликт в Газе может выйти из-под контроля - РИА Новости, 12.12.2023
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17:43 12.12.2023 (обновлено: 17:51 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/gaza-1915366411.html
Глава МИД Ирана считает, что конфликт в Газе может выйти из-под контроля
Глава МИД Ирана считает, что конфликт в Газе может выйти из-под контроля - РИА Новости, 12.12.2023
Глава МИД Ирана считает, что конфликт в Газе может выйти из-под контроля
Конфликт в Газе может в любой момент распространиться на весь регион и выйти из-под контроля, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:43
2023-12-12T17:51
в мире
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости. Конфликт в Газе может в любой момент распространиться на весь регион и выйти из-под контроля, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан."Оставить ситуацию такой, какая она есть сегодня, значит подвергнуть риску, что в любой момент война (в Газе - ред.) охватит весь регион и выйдет из-под контроля", - сказал он.
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в мире, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Ирана считает, что конфликт в Газе может выйти из-под контроля

Глава МИД Ирана: конфликт в Газе в любой момент может охватить весь регион

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости. Конфликт в Газе может в любой момент распространиться на весь регион и выйти из-под контроля, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Оставить ситуацию такой, какая она есть сегодня, значит подвергнуть риску, что в любой момент война (в Газе - ред.) охватит весь регион и выйдет из-под контроля", - сказал он.
 
В миреИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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