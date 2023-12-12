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Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно - РИА Новости, 12.12.2023
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно
Стабилизация гуманитарной ситуации в секторе Газа невозможна, пока там "грохочут пушки", потребуются серьезные шаги для оказания гуманитарной помощи... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:20
2023-12-12T12:20
2023-12-12T12:20
в мире
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Стабилизация гуманитарной ситуации в секторе Газа невозможна, пока там "грохочут пушки", потребуются серьезные шаги для оказания гуманитарной помощи палестинцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что боевые действия были возобновлены, что они продолжаются. Та гуманитарная ситуация, которая имеет место в Газе, она является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира. Здесь потребуются очень действенные усилия и серьёзные шаги с тем, чтобы быстро оказывать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно", - сказал Песков журналистам на вопрос, остаются ли у мировой общественности инструменты для воздействия на ситуацию в секторе Газа.
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в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков
В мире, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Песков
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать гумситуацию в Газе невозможно