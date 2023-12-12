Рейтинг@Mail.ru
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/gaza-1915270478.html
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно - РИА Новости, 12.12.2023
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно
Стабилизация гуманитарной ситуации в секторе Газа невозможна, пока там "грохочут пушки", потребуются серьезные шаги для оказания гуманитарной помощи... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:20
2023-12-12T12:20
в мире
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913479182_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c8aa44fd5fd9abdbd0bd752ed9f3dc80.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Стабилизация гуманитарной ситуации в секторе Газа невозможна, пока там "грохочут пушки", потребуются серьезные шаги для оказания гуманитарной помощи палестинцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что боевые действия были возобновлены, что они продолжаются. Та гуманитарная ситуация, которая имеет место в Газе, она является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира. Здесь потребуются очень действенные усилия и серьёзные шаги с тем, чтобы быстро оказывать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно", - сказал Песков журналистам на вопрос, остаются ли у мировой общественности инструменты для воздействия на ситуацию в секторе Газа.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913479182_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c8309169f2e5573d1498e0c18977713c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков
В мире, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Песков
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно

Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать гумситуацию в Газе невозможно

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Стабилизация гуманитарной ситуации в секторе Газа невозможна, пока там "грохочут пушки", потребуются серьезные шаги для оказания гуманитарной помощи палестинцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы видим, что боевые действия были возобновлены, что они продолжаются. Та гуманитарная ситуация, которая имеет место в Газе, она является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира. Здесь потребуются очень действенные усилия и серьёзные шаги с тем, чтобы быстро оказывать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно", - сказал Песков журналистам на вопрос, остаются ли у мировой общественности инструменты для воздействия на ситуацию в секторе Газа.
 
В миреРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала