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ОАЭ организовали поездку на границу с Газой представителей стран в СБ ООН - РИА Новости, 12.12.2023
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01:18 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/gaza-1915202312.html
ОАЭ организовали поездку на границу с Газой представителей стран в СБ ООН
ОАЭ организовали поездку на границу с Газой представителей стран в СБ ООН - РИА Новости, 12.12.2023
ОАЭ организовали поездку на границу с Газой представителей стран в СБ ООН
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после провала голосования по резолюции за прекращение огня в секторе Газа организовали поездку постоянных представителей... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T01:18
2023-12-12T01:18
в мире
оаэ
египет
рафах (провинция)
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 12 дек - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после провала голосования по резолюции за прекращение огня в секторе Газа организовали поездку постоянных представителей ряда стран в Совете безопасности (СБ) ООН на границу Египта с сектором Газа для встречи с руководством гуманитарных организаций, чтобы убедить их в необходимости постоянного прекращения огня, сообщил РИА Новости эмиратский дипломатический источник. "Постоянные представители 14 стран в Совете безопасности ООН по инициативе ОАЭ побывали в понедельник в Рафахе на границе между Египтом и сектором Газа с египетской стороны, чтобы на месте узнать более подробно у руководства и сотрудников гуманитарных организаций о критической ситуации в секторе Газа с целью сформировать международное мнение о необходимости прекращения огня", - рассказал источник. В числе высокопоставленных иностранных дипломатов, побывавших в Рафахе, были представители в СБ ООН трех стран - постоянных членов Совбеза, в том числе России Василий Небензя. Они провели встречу с главой Ближневосточного агентства оказания помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппом Лаззарини. Постоянные представители США и Франции в ООН не участвовали в поездке. На этой неделе США заблокировали при голосовании в Совбезе ООН предложенную ОАЭ резолюцию о прекращении огня в секторе Газа по гуманитарным причинам. По последним данным минздрава анклава, в результате израильских бомбардировок за 65 дней в секторе Газа погибли более 18 тысяч гражданских лиц, ещё тысячи остаются под завалами.
https://ria.ru/20231211/tsakhal-1915177939.html
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оаэ
египет
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в мире, оаэ, египет, рафах (провинция), василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ОАЭ, Египет, Рафах (провинция), Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ОАЭ организовали поездку на границу с Газой представителей стран в СБ ООН

ОАЭ организовали поездку на границу с Газой представителей стран в Совбезе ООН

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 дек - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после провала голосования по резолюции за прекращение огня в секторе Газа организовали поездку постоянных представителей ряда стран в Совете безопасности (СБ) ООН на границу Египта с сектором Газа для встречи с руководством гуманитарных организаций, чтобы убедить их в необходимости постоянного прекращения огня, сообщил РИА Новости эмиратский дипломатический источник.
"Постоянные представители 14 стран в Совете безопасности ООН по инициативе ОАЭ побывали в понедельник в Рафахе на границе между Египтом и сектором Газа с египетской стороны, чтобы на месте узнать более подробно у руководства и сотрудников гуманитарных организаций о критической ситуации в секторе Газа с целью сформировать международное мнение о необходимости прекращения огня", - рассказал источник.
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В числе высокопоставленных иностранных дипломатов, побывавших в Рафахе, были представители в СБ ООН трех стран - постоянных членов Совбеза, в том числе России Василий Небензя. Они провели встречу с главой Ближневосточного агентства оказания помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппом Лаззарини. Постоянные представители США и Франции в ООН не участвовали в поездке.
На этой неделе США заблокировали при голосовании в Совбезе ООН предложенную ОАЭ резолюцию о прекращении огня в секторе Газа по гуманитарным причинам. По последним данным минздрава анклава, в результате израильских бомбардировок за 65 дней в секторе Газа погибли более 18 тысяч гражданских лиц, ещё тысячи остаются под завалами.
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В миреОАЭЕгипетРафах (провинция)Василий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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