В Саратове продлили арест фигурантам дела о пытках в тюремной больнице
Саратовский суд продлил арест фигурантам дела о пытках в тюремной больнице
Зал судебных заседаний. Архивное фото
САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Саратовский областной суд во вторник продлил до следующего года срок содержания под стражей восьми фигурантам дела о пытках в тюремной больнице, среди которых и бывший начальник учреждения, сообщила пресс-служба суда в сообществе во Вконтакте.
На фоне скандала с сексуальным насилием в учреждении СК возбудил ряд дел, а своих постов лишились начальник ОТБ-1, начальник областного УФСИН и другие офицеры. В ноябре 2021 года были арестованы бывшие начальник ОТБ-1 Павел Гаценко и глава отдела безопасности больницы Сергей Мальцев. Дело во вторник поступило в областной суд, на скамье подсудимых восемь фигурантов, включая Гаценко и Мальцева.
«
"Поскольку каждый из восьми обвиняемых находится под стражей за пределами Саратовской области, их участие было обеспечено судом путем использования систем видеоконференцсвязи. Саратовский областной суд продлил Мальцеву, Гаценко, Ананьеву, Крайнову, Линкевичу, Мухаметзянову, Шеянову и Янину меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев, то есть до 5 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее в суде сообщили, что поступившее дело о пытках насчитывает 167 томов. Как следует из карточки дела на сайте областного суда, дата предварительных слушаний по делу еще не назначена.
В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил о завершении следственных действий по делу: установлено 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий.
По версии следствия, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных.