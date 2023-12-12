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Демонстранты в Брюсселе потребовали не тратить средства ЕС на оружие - РИА Новости, 12.12.2023
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17:56 12.12.2023 (обновлено: 19:00 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915369137.html
Демонстранты в Брюсселе потребовали не тратить средства ЕС на оружие
Демонстранты в Брюсселе потребовали не тратить средства ЕС на оружие - РИА Новости, 12.12.2023
Демонстранты в Брюсселе потребовали не тратить средства ЕС на оружие
Тысячи демонстрантов из стран Евросоюза приехали в Брюссель, чтобы потребовать от лидеров ЕС отказаться от восстановления строгих бюджетных правил,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:56
2023-12-12T19:00
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Тысячи демонстрантов из стран Евросоюза приехали в Брюссель, чтобы потребовать от лидеров ЕС отказаться от восстановления строгих бюджетных правил, ограничивающих помощь населению на фоне резкого увеличения военных расходов, передает корреспондент РИА Новости. Бюджетные правила на уровне ЕС были приостановлены весной 2020 года во время пандемии коронавируса для наращивания помощи европейским компаниям и населению. Так называемый Пакт Стабильности и роста, который Еврокомиссия хочет восстановить уже в начале 2024 года, запрещает государствам ЕС превышать потолок госдолга и бюджетного дефицита в 60% и 3% ВВП соответственно. Ожидается, что вопрос бюджетных ограничений будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. При этом страны ЕС намерены потратить миллиарды евро на восстановление запасов оружия и боеприпасов из-за массированных поставок Украине. Демонстранты собрались перед Дворцом правосудия в Брюсселе, а затем проследовали к расположенному в нескольких километрах европейскому кварталу, где располагаются офисы Еврокомиссии и Совета ЕС. "Пакт стабильности? Нет, спасибо!", "Ни евро на войну, миллиарды на зарплаты!", - гласят плакаты в руках демонстрантов из профсоюзных организаций Бельгии, Франции, Италии, Испании, Польши, других государств ЕС. В заявлении бельгийской Социалистической партии борьбы - одного из организаторов акции, говорится, что Еврокомиссия предлагает сэкономить 45 миллиардов евро на государственных услугах и соцвыплатах, в то время как военные расходы ЕС в 2022 году составили 320 миллиардов евро, и в будущем будут только расти. Ранее Европарламент опубликовал результаты опроса, согласно которому более 70% жителей стран Евросоюза ожидают снижения уровня жизни в 2024 году, при этом более трети европейцев уже испытывают сложности с оплатой своих счетов.
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909233523.html
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Демонстрация в Брюсселе против повышения военных расходов
Демонстрация в Брюсселе против повышения военных расходов
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в мире, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, украина, европарламент, бельгия
В мире, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, Европарламент, Бельгия
Демонстранты в Брюсселе потребовали не тратить средства ЕС на оружие

Демонстранты в Брюсселе потребовали от ЕК тратить средства ЕС на помощь людям

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Тысячи демонстрантов из стран Евросоюза приехали в Брюссель, чтобы потребовать от лидеров ЕС отказаться от восстановления строгих бюджетных правил, ограничивающих помощь населению на фоне резкого увеличения военных расходов, передает корреспондент РИА Новости.
Бюджетные правила на уровне ЕС были приостановлены весной 2020 года во время пандемии коронавируса для наращивания помощи европейским компаниям и населению. Так называемый Пакт Стабильности и роста, который Еврокомиссия хочет восстановить уже в начале 2024 года, запрещает государствам ЕС превышать потолок госдолга и бюджетного дефицита в 60% и 3% ВВП соответственно. Ожидается, что вопрос бюджетных ограничений будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. При этом страны ЕС намерены потратить миллиарды евро на восстановление запасов оружия и боеприпасов из-за массированных поставок Украине.
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Демонстранты собрались перед Дворцом правосудия в Брюсселе, а затем проследовали к расположенному в нескольких километрах европейскому кварталу, где располагаются офисы Еврокомиссии и Совета ЕС.
"Пакт стабильности? Нет, спасибо!", "Ни евро на войну, миллиарды на зарплаты!", - гласят плакаты в руках демонстрантов из профсоюзных организаций Бельгии, Франции, Италии, Испании, Польши, других государств ЕС.
В заявлении бельгийской Социалистической партии борьбы - одного из организаторов акции, говорится, что Еврокомиссия предлагает сэкономить 45 миллиардов евро на государственных услугах и соцвыплатах, в то время как военные расходы ЕС в 2022 году составили 320 миллиардов евро, и в будущем будут только расти.
Ранее Европарламент опубликовал результаты опроса, согласно которому более 70% жителей стран Евросоюза ожидают снижения уровня жизни в 2024 году, при этом более трети европейцев уже испытывают сложности с оплатой своих счетов.
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