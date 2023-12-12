Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС
В Люксембурге призвали не забывать, что не только Киев и Тбилиси стремятся в ЕС
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКсавье Беттель
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Ксавье Беттель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, участвующий в Брюсселе в заседании Совета по общим делам стран ЕС, напомнил грузинским журналистам, что не только Грузия и Украина стремятся стать членами Евросоюза, страны Балкан также многие годы прилагают для этого большие усилия.
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"Я не хочу выделять какую-либо одну страну… У нас есть Молдавия, Украина, Грузия, но есть и Балканы. Есть критерии, которые необходимо выполнить. Идут дискуссии… Например, Балканы приложили огромные усилия в прошедшие годы, но и Украина сделала очень много в последний год и, особенно, в последние месяцы", - сказал он, отвечая на вопрос грузинских журналистов, поддержит ли его страна решение о предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС для Грузии.
Комментируя возможное вето, которое может применить Венгрия при принятии решения о расширении ЕС, Беттель отметил, что хотел бы знать причину этого вето. "Нужно проявлять солидарность. Некоторые страны, которые сейчас являются членами ЕС, в свое время могли бы ими и не стать, если бы другие не проявили бы солидарность и поддержку… Поэтому мне хотелось бы понять настоящие причины этого вето", - сказал он.
Ожидается, что решения по расширению ЕС, включая запуск переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, будут принимать лидеры стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря, который уже называют одним из самых сложных за последние годы из-за многочисленных разногласий между членами сообщества по ключевым вопросам, решения по которым требуют единогласной поддержки всех 27 государств союза.
Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.