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Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023
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12:15 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/es-1915268217.html
Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС
Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023
Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, участвующий в Брюсселе в заседании Совета по общим делам стран ЕС, напомнил грузинским журналистам, что не только Грузия и РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:15
2023-12-12T12:15
в мире
украина
грузия
венгрия
ксавье беттель
виктор орбан
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, участвующий в Брюсселе в заседании Совета по общим делам стран ЕС, напомнил грузинским журналистам, что не только Грузия и Украина стремятся стать членами Евросоюза, страны Балкан также многие годы прилагают для этого большие усилия. "Я не хочу выделять какую-либо одну страну… У нас есть Молдавия, Украина, Грузия, но есть и Балканы. Есть критерии, которые необходимо выполнить. Идут дискуссии… Например, Балканы приложили огромные усилия в прошедшие годы, но и Украина сделала очень много в последний год и, особенно, в последние месяцы", - сказал он, отвечая на вопрос грузинских журналистов, поддержит ли его страна решение о предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС для Грузии. Комментируя возможное вето, которое может применить Венгрия при принятии решения о расширении ЕС, Беттель отметил, что хотел бы знать причину этого вето. "Нужно проявлять солидарность. Некоторые страны, которые сейчас являются членами ЕС, в свое время могли бы ими и не стать, если бы другие не проявили бы солидарность и поддержку… Поэтому мне хотелось бы понять настоящие причины этого вето", - сказал он. Ожидается, что решения по расширению ЕС, включая запуск переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, будут принимать лидеры стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря, который уже называют одним из самых сложных за последние годы из-за многочисленных разногласий между членами сообщества по ключевым вопросам, решения по которым требуют единогласной поддержки всех 27 государств союза. Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20231212/avstriya-1915266277.html
https://radiosputnik.ru/20231211/evrosoyuz-1915044826.html
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915241463.html
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в мире, украина, грузия, венгрия, ксавье беттель, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Грузия, Венгрия, Ксавье Беттель, Виктор Орбан, Евросоюз
Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС

В Люксембурге призвали не забывать, что не только Киев и Тбилиси стремятся в ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКсавье Беттель
Ксавье Беттель - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Ксавье Беттель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, участвующий в Брюсселе в заседании Совета по общим делам стран ЕС, напомнил грузинским журналистам, что не только Грузия и Украина стремятся стать членами Евросоюза, страны Балкан также многие годы прилагают для этого большие усилия.
«
"Я не хочу выделять какую-либо одну страну… У нас есть Молдавия, Украина, Грузия, но есть и Балканы. Есть критерии, которые необходимо выполнить. Идут дискуссии… Например, Балканы приложили огромные усилия в прошедшие годы, но и Украина сделала очень много в последний год и, особенно, в последние месяцы", - сказал он, отвечая на вопрос грузинских журналистов, поддержит ли его страна решение о предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС для Грузии.
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время выступления на пресс-конференции в Вене - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Австрия выступила против начала переговоров о членстве Украины в ЕС
12:09
Комментируя возможное вето, которое может применить Венгрия при принятии решения о расширении ЕС, Беттель отметил, что хотел бы знать причину этого вето. "Нужно проявлять солидарность. Некоторые страны, которые сейчас являются членами ЕС, в свое время могли бы ими и не стать, если бы другие не проявили бы солидарность и поддержку… Поэтому мне хотелось бы понять настоящие причины этого вето", - сказал он.
Ожидается, что решения по расширению ЕС, включая запуск переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, будут принимать лидеры стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря, который уже называют одним из самых сложных за последние годы из-за многочисленных разногласий между членами сообщества по ключевым вопросам, решения по которым требуют единогласной поддержки всех 27 государств союза.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Кулеба: ради членства в ЕС Украина готова "попрыгать и сплясать"
Вчера, 12:36
Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Дональд Туск после избрания премьер-министром Польши в парламенте в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Эксперт полагает, что Туск не будет форсировать членство Украины в ЕС
10:43
 
В миреУкраинаГрузияВенгрияКсавье БеттельВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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