https://ria.ru/20231212/es-1915268217.html

Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС

Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023

Беттель призвал не забывать, что не только Украина и Грузия стремятся в ЕС

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, участвующий в Брюсселе в заседании Совета по общим делам стран ЕС, напомнил грузинским журналистам, что не только Грузия и РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:15

2023-12-12T12:15

2023-12-12T12:15

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, участвующий в Брюсселе в заседании Совета по общим делам стран ЕС, напомнил грузинским журналистам, что не только Грузия и Украина стремятся стать членами Евросоюза, страны Балкан также многие годы прилагают для этого большие усилия. "Я не хочу выделять какую-либо одну страну… У нас есть Молдавия, Украина, Грузия, но есть и Балканы. Есть критерии, которые необходимо выполнить. Идут дискуссии… Например, Балканы приложили огромные усилия в прошедшие годы, но и Украина сделала очень много в последний год и, особенно, в последние месяцы", - сказал он, отвечая на вопрос грузинских журналистов, поддержит ли его страна решение о предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС для Грузии. Комментируя возможное вето, которое может применить Венгрия при принятии решения о расширении ЕС, Беттель отметил, что хотел бы знать причину этого вето. "Нужно проявлять солидарность. Некоторые страны, которые сейчас являются членами ЕС, в свое время могли бы ими и не стать, если бы другие не проявили бы солидарность и поддержку… Поэтому мне хотелось бы понять настоящие причины этого вето", - сказал он. Ожидается, что решения по расширению ЕС, включая запуск переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, будут принимать лидеры стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря, который уже называют одним из самых сложных за последние годы из-за многочисленных разногласий между членами сообщества по ключевым вопросам, решения по которым требуют единогласной поддержки всех 27 государств союза. Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20231212/avstriya-1915266277.html

https://radiosputnik.ru/20231211/evrosoyuz-1915044826.html

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915241463.html

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в мире, украина, грузия, венгрия, ксавье беттель, виктор орбан, евросоюз