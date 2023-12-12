https://ria.ru/20231212/era-glonass-1915204615.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" запустит платформу для мониторинга авиабеспилотников

"ЭРА-ГЛОНАСС" запустит платформу для мониторинга авиабеспилотников - РИА Новости, 12.12.2023

"ЭРА-ГЛОНАСС" запустит платформу для мониторинга авиабеспилотников

"ЭРА-ГЛОНАСС" в 2024 году запустит облачное решение - Федеральную навигационную информационную систему (ФНИС), которая позволит осуществлять мониторинг... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T02:05

2023-12-12T02:05

2023-12-12T02:07

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2024 году запустит облачное решение - Федеральную навигационную информационную систему (ФНИС), которая позволит осуществлять мониторинг авиабеспилотников, а также следить за электросамокатами, рассказал РИА Новости генеральный директор АО "ЭРА-ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "В 2024 году на основе платформы по мониторингу транспортных средств, реализованной на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", мы запустим на "Гостехе" облачное решение Федеральной навигационной информационной системы - ФНИС", - сказал Райкевич. "Частью ФНИС будет и решение по мониторингу малой и беспилотной авиации. Сегодня к нашей платформе подключено 250 самолетов малой авиации, за счет чего обеспечиваются сельхозработы в южных регионах страны в режиме закрытого неба. Мы предоставляем этот сервис бесплатно", - добавил он. Так, с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" можно будет подтверждать маршруты беспилотников. Это актуально для тех регионов, где введен запрет на полеты дронов. Также ФНИС будет актуален для того, чтобы решить проблему по повышению безопасности электросамокатов. "Мы провели успешный пилотный проект в Москве, где более 200 медленных зон - электросамокаты, подключенные к платформе, автоматически соблюдали скоростные режимы. Регионы при этом смогут оперативно корректировать скоростные режимы", - рассказал Райкевич. Он отметил, что эта система позволит на 20-30% снизить расходы на логистику, повысить безопасность и эффективность управления транспортным комплексом для общественного транспорта, спецтранспорта, транспорта коммунальных служб, такси, лесозаготовительной техники. ФНИС обеспечит защиту данных о перевозках за счет импортозамещения иностранных решений, например системы мониторинга транспорта Wialon. "Российским регионам этот модуль будет предоставляться бесплатно, им не нужно будет самостоятельно создавать разрозненные региональные навигационные информационные системы. За счет этого общая экономия бюджетов субъектов РФ превысит 4 миллиарда рублей", - отметил гендиректор АО "ЭРА-ГЛОНАСС".

https://ria.ru/20231115/monitoring-1909709119.html

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экономика, москва, россия, алексей райкевич, технологии, эра-глонасс